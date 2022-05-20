Reuters’in yeni bir raporuna göre, TikTok oyun oynama konusunda çok daha ciddi bir hal alıyor. Sosyal video platformu, ülkedeki genç akıllı telefon sahiplerinin yüksek yoğunluğu nedeniyle, Vietnam’daki kullanıcılarla mobil oyunları zaten test ediyor. Sonunda TikTok, Asya’da ve muhtemelen diğer pazarlarda da oyunları daha geniş bir alana yaymayı planlıyor.

Bu, ana şirket ByteDance’in oyuna ilk girişi değil. Şirket, özel bir dans oyunu olan Disco Loco 3D’yi çıkarmak için geçen Kasım ayında Zynga ile ortaklık kurdu. Zynga Yayıncılık Başkanı Bernard Kim, “TikTok’un devasa ve benzersiz kullanıcı tabanı aracılığıyla dünya çapında yeni kitlelere ulaşmak için muazzam bir fırsat görüyoruz” dedi.

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TikTok ayrıca geçen yılın Haziran ayında bir mini oyun olan Garden of Good’u piyasaya sürmek için kar amacı gütmeyen Feeding America ile ortaklık kurdu. ByteDance’in Çin pazarı için Douyin adlı TikTok sürümünün kullanıcıları, 2019’dan beri mini oyunlar ve diğer oyun içeriklerini oynayabiliyor.

TikTok için oyun oynamak, Netflix’in son zamanlarda mobil oyunlara ve Facebook’un ana şirketi Meta’nın Hızlı Oyunlar platformuna geçişine benzer şekilde, büyük bir büyüme fırsatı ve kullanıcı katılımını yüksek tutmanın bir yolunu temsil ediyor. Küresel mobil oyun endüstrisinin bu yıl 100 milyar doları aşması bekleniyor ve pazar, sıradan bulmaca ve sonsuz koşu oyunlarından miHoYo’nun Genshin Impact’i, Krafton’un PUBG’si gibi konsol ve PC oyunlarının karmaşık sürümlerine kadar oynaması ücretsiz oyunlar tarafından ezici bir şekilde besleniyor.

Reuters’e göre, TikTok ilk olarak hiper günlük alandaki mini oyunlara odaklanacak ve ilk sürüm listesi bu sonbaharda gelebilir. ByteDance, geçen yıl Moonton adında bir mobil oyun stüdyosu satın aldı. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.