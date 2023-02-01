Sosyal ağlarda insanları suç işlemeye teşvik eden videoların yayınlanması trendi yeni değil. Ancak Washington Post gazetesi, TikTok‘ta Hyundai ve Kia tarafından üretilen araçların USB kablolarını kullanarak bir güvenlik açığından nasıl yararlanılacağını öğreten videoların ABD’de bir hırsızlık dalgasına ve bir düzine davaya yol açtığını belirtiyor.

Maryland, Prince George’s County polisi, 2022 yılının tamamında 617 Hyundai ve Kia aracın çalındığını açıkladı. Kayıtlar sadece Ocak 2023’te en az 108 aracın çalındığını gösteriyor ki bu da bir önceki yılın toplamının yaklaşık yüzde 18’ine tekabül ediyor. Bu nedenle polisin şüphesi sosyal ağdaki videolar üzerinde yoğunlaşıyor.

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Davalardan birinde şikayetçiler, Asyalı otomobil üreticilerinin araçlarının güvenliğinin 11 yaşındaki çocukların otomobilleri çalıp kullanmalarına ve istismarlarını sosyal medyada yayınlamalarına neden olacak kadar kolay aşılabildiğine dikkat çekmektedir. Şikâyette, bir TikTok videosunun 33 milyondan fazla görüntülendiği belirtiliyor.

Ocak ayında Prince George’s polis memurları, 17 yaşındaki bir genç tarafından çalınan bir aracın sürücü tarafındaki döşemesinde bir USB şarj kablosu buldu. Dedektifler bunun çalıntı arabayı çalıştırmak için kullanıldığını düşünüyor. Vakalar Los Angeles (California) ve Chicago (Illions) gibi ABD’nin diğer bölgelerini de kapsamaktadır.

Videolar, bazı Kia ve Hyundai araçlarının direksiyon kolonuna bir USB kablosunun nasıl takılacağını göstermektedir. Bu, araçlarda immobilizer teknolojisi olmadığı için araçların anahtar olmadan çalıştırılabilmesini sağlayacaktır.

Hem Hyundai hem de Kia, güvenlik kusurunu ele alma ve araçlardaki güvenlik açığını sahiplerine hiçbir ücret ödemeden düzeltme planlarını açıkladı. Sosyal ağ yaptığı açıklamada “TikTok politikalarımızı ihlal eden bu davranışa göz yummamaktadır ve platformumuzda bulunması halinde kaldırılacaktır” dedi.