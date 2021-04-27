TikTok ve Türk Kızılayı Ramazan’da sofralarımıza iyilik getiriyor!

reklam

TikTok ve Türk Kızılayı, Ramazan ayında hem ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi hem de sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen bir kampanya başlattı. Kampanyada; #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle TikTok üzerinden paylaşılan her video için, Türk Kızılayı’na 2 Dolar bağış yapılacak.

Bakmakta fayda var: OPPO, Reno Serisinin En Yenisi Reno5’i Türkiye’de Satışa Sundu!

reklam

Ramazan ayında hem ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi hem de sürdürülebilir gıda tüketimi konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen TikTok ve Türk Kızılayı, #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle bir kampanya başlattı.

Popüler kısa video platformu TikTok, Ramazan ayını kutlamak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için Türk Kızılayı’yla bir kampanya başlattı. 27 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında sürecek kampanyada; #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle TikTok üzerinden paylaşılan her video için, Türk Kızılayı’na 2 Dolar bağış yapılacak. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı olarak gidecek bağışların toplam 50 bin Dolar’a ulaşması hedefleniyor. Kampanyaya destek veren popüler TikTok içerik üreticileri farkındalığı artırmak için 29 Nisan’da başlayacak bir TikTok LIVE serisine ev sahipliği yapıyor.

reklam

Dayanışmanın ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın zamanı olan Ramazan; israf konusunda bilinçli davranmak da dahil olmak üzere insanlara, düşünceli olmayı ve şefkatli davranmayı öğütler. İçinde bulunduğumuz dönemde de üretilen gıdaların üçte birinden fazlası ya kayboluyor ya da israf ediliyor. Türk Kızılayı ile ortaklaşa çalışan TikTok kullanıcıları da Ramazan ayında insanların israfa karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekiyor. 27 Nisan Salı gününden 3 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek kampanyada TikTok kullanıcıları, #iyiliksofrası ve #cookforgood etiketleriyle gıda israfının önlenmesi hakkında çeşitli videolar paylaşacak.

Türkiye’nin en büyük insani yardım kuruluşu olan Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin de bir parçası. Kayıtsız şartsız yardım sunan, kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına dayanan bir sosyal hizmet kurumu olarak çalışan Türk Kızılayı; 11 Haziran 1868 tarihinde, ‘Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’ adıyla kuruldu. Türk Kızılayı ayrıca İslam dünyasının da en önemli yardım kuruluşlarından biri olarak bilinir.

MasterChef Türkiye’nin popüler katılımcılarından Emir Elidemir, Sefa Okyay Kılıç ve popüler TikTok içerik üreticisi Cemre Solmaz; #iyiliksofrası ve #cookforgood kampanyasına dikkat çekmek için 29 Nisan Perşembe günü TikTok LIVE’da bir canlı yayın serisine ev sahipliği yapacak.

Türk Kızılayı’nın TikTok’ta yayınladığı videolara göz atmak için buraya bakabilirsiniz:

https://vm.tiktok.com/ZSJkmUaL7/

https://vm.tiktok.com/ZSJSM92Ax/

Peki Tiktok nedir?

TikTok veya Çin’de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016’da ByteDance tarafından piyasaya sürülen Asya’da kısa video platformunda lider olan ve başka ülkelere de yayılmış olan uygulama, kısa süreli müzik videoları kapsamında en hızlı büyüyen uygulama haline gelmiştir. Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde 15 saniyelik, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulama, 150 ülkede 1 milyar kullanıcı barajını aşmıştır. Eylül 2016’da Çin’de Douyin, ByteDance tarafından piyasaya sürüldü ve Eylül 2017’de Endonezya’da yayılmaya başladığında uluslararası pazara uygun olması için uygulamaya TikTok ismi verildi. 23 Ocak 2018’de TikTok uygulaması, Tayland uygulama marketinde ücretsiz indirilen mobil uygulama indirme kategorisinde birinci sırada yer aldı. Şubat 2018’de TikTok, müzikten para kazanmak için Modern Sky ile bir ortaklık başlattı.