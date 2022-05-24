TikTok’a ücretli abonelikler çok yakında geliyor. İlk beta testleri 26 Mayıs’ta başlayacak. Abone olabilmek için en az 18 yaşında olmak ve en az 1000 aboneye sahip olmak gerekli olacaktır. İşte detaylar.

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İçindekiler TikTok ücretli abonelik programını başlattı

TikTok ücretli abonelik programını başlattı

Birkaç aydır yayında olan ücretli abonelikler TikTok’a geliyor. Sosyal ağ tarafından, özel bir blog gönderisinde ve bir tanıtım videosunda resmileştirildi. 26 Mart Perşembe gününden itibaren, az sayıda kullanıcı yeni işlevselliği beta sürümünde test edebilecek ve bu da belirli sayıda avantaj elde etmelerini sağlayacak.

Ayrıca, platformdaki tüm etkileyiciler abonelerinden ücretli bir plana abone olmalarını istemeyecek. Bunun için hak kazanabilmek için en az 1000 aboneye sahip olmak gerekecektir. Benzer şekilde, yalnızca yetişkin kullanıcılar her ay favori etkileyicilerine para gönderebilecek. TikTok’un yeni ücretli abonelik hizmeti hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.