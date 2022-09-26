TikTok, platformu kullanırken çocukların mahremiyetini korumadığı için 27 milyon sterlin para cezasına çarptırılabilir.

Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), video paylaşım platformunun 13 yaşından küçüklerin verilerini uygun izin olmadan işlediğini tespit etti. ICO, ihlalin iki yıldan fazla bir süre boyunca gerçekleştiğini, ancak henüz kesin sonuçlara varmadığını söyledi.

TikTok, bulguların “geçici” olduğunu belirterek itiraz etti.

ICO, TikTok Inc ve TikTok Information Technologies UK Limited’ı bir “niyet bildirimi”(potansiyel bir para cezasından önce gelen yasal bir belge) ile yayınladı. Bildirim, ICO’nun TikTok’un Mayıs 2018 ile Temmuz 2020 arasında İngiltere veri koruma yasasını ihlal ettiğine dair geçici görüşünü ortaya koyuyor.

ICO araştırması şunları buldu:

uygun ebeveyn izni olmadan 13 yaşın altındaki çocukların verilerini işlemek

kullanıcılarına özlü ve şeffaf bir şekilde doğru bilgiyi sağlamamak

yasal dayanak olmaksızın işlenen özel kategori verileri

Ofcom’a göre, platformda 13 yaşından küçükleri yasaklayan politikalarına rağmen, Birleşik Krallık’taki sekiz ila 12 yaşındakilerin %44’ü TikTok kullanıyor.

Bilgi delegesi John Edwards şunları söyledi: “Hepimiz çocukların dijital dünyayı öğrenebilmelerini ve deneyimleyebilmelerini istiyoruz, ancak uygun veri gizliliği korumaları oldukça. Dijital hizmetler sunan şirketlerin bu korumaları yerine getirmek için yasal bir görevi var. Ancak geçici görüşümüz TikTok’un bu gereksinimi karşılamada yetersiz kaldığı yönünde.”.

Çocuk yasası

TikTok, ebeveynlerin hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlamasına izin vermek ve 16 yaşından küçükler için doğrudan mesajlaşmayı devre dışı bırakmak da dahil olmak üzere sitedeki gizliliği ve güvenliği güçlendirmek için bir dizi özellik sundu.

Ancak Edwards şöyle devam etti: “Çevrimiçi çocukları daha iyi korumaya yönelik çalışmalarımızın kuruluşlarla çalışmayı içerdiğini, ancak gerektiğinde yaptırım eylemlerini de içereceğini açıkça belirttim.”

“Buna ek olarak, şu anda 50’den fazla farklı çevrimiçi hizmetin Çocuk Yasası’na ne kadar uygun olduğunu araştırıyoruz. ilk görüşümüze göre çocukların güvenliğinin sorumluluklarını yeterince ciddi bir şekilde üstlenmeyen dijital hizmetler sunan şirketler hakkında devam eden altı soruşturmamız var. Güvenlik yeterince ciddi bir konu.”.

Geçen yıl eylül ayında yayınlanan Çocuk Yasası, mevcut veri koruma yasalarına dayalı olarak çocukların erişmesi muhtemel çevrimiçi hizmetler için yeni veri koruma uygulama kurallarını uygulamaya koydu ve ciddi ihlaller için mali cezalar getirdi.

ICO, bildirimdeki bulgularının geçici olduğunu ve bu aşamada herhangi bir veri koruma yasası ihlali olduğuna dair bir sonuca varılamayacağını söyledi.

Bir TikTok sözcüsü, “Mayıs 2018-Temmuz 2020 dönemini kapsayan bu niyet bildirimi geçicidir. ICO’nun kendisinin belirttiği gibi, şu anda nihai bir sonuca varılamaz. ICO’nun Birleşik Krallık’ta gizliliğin korunmasındaki rolüne saygı duysak da, ifade edilen ön görüşlere katılmıyoruz. Zamanı gelince ICO’ya resmi olarak yanıt vermeyi planlıyoruz.” dedi.

Önceki işlem

2019 yılında şirkete Federal Ticaret Komisyonu tarafından çocuklara ait verileri yanlış kullandığı için 5,7 milyon dolarlık rekor bir para cezası verildi. Güney Kore de benzer nedenlerle şirkete para cezası verdi.

Temmuz ayında ABD Senatosu Ticaret Komitesi, çocuklara özel çevrimiçi gizlilik koruması verildiği yaşı 16’ya çıkaracak ve rızaları olmadan çocuklara yönelik hedefli reklamları yasaklayacak bir önlemi onaylamak için oy kullandı.