Tiangong-1 Uzay İstasyonu Dünya atmosferinde patladı!

Çin’in ilk uzay istasyonu Tiangong-1 Dünya atmosferine giriş yaparak yandı. 29 Eylül 2011 tarihinde fırlatılan ve 2020’ye kadar uzayda kalması hedeflenen araç, 2 yıl erken görevini tamamladı. 10,4 metre uzunluğunda, 3,35 metre çapındaki uzay aracı, Çin’in kontrolünü kaybetmesi nedeniyle atmosferde yanarak düşüşü tamamladı.

Tiangong-1 2011’de göreve başlamıştı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sürekli takip edilen uzay aracının atmosferdeki yanma sonrası kalıntılarının tam olarak nereye düşeceği kesin değil. Son tahminlere göre Büyük Okyanus’un güneyinden giriş yaparak yine bu bölgeye dağıldığı tahmin ediliyor. 2016’da yerini Tiangong-2’ye bırakan uzay aracı için bir dönem düşebileceği ülkeler arasında Türkiye de gösterilmişti. Ülkemizdeki ilgiyi artıran Tiangong-1 için Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu istasyonun büyük çoğunluğunun yandığı belirtiliyor.

2013’te görevini tamamlayan uzay istasyonunun %90’ının havada yandığını, sadece 700 kg eden %10’luk bölümünün okyanusa düştüğü ifade edildi.