Çin’in Uzay İstasyonu Tiangong-1 Yakında Dünyaya Düşecek

The Guardian’ın yayınladığı habere göre Çin’in 8.5 ton ağırlığında uzay istasyonu Tiangong-1 önümüzdeki aylarda dünyaya düşecek.

Tiangong-1’in yörüngesi giderek alçalıyor ve yakında dünyaya düşecek. Çin, 2016 yılında Birleşmiş Milletlere yaptığı açıklamada artık uzay istasyonunun yüksekliğini ayarlayamadıklarını ve 2017 yılının Ekim ayı ile 2018 yılının Nisan ayı arasında dünyaya düşmesini beklediklerini açıklamıştı.

Harvard’da görev yapan astrofizikçi Jonathan McDowell tarafından yaptığı açıklamaya göre uzay istasyonu atmosfere doğru artan bir hızla yaklaşıyor. İstasyon büyük bir ihtimalle atmosferde parçalanacak. Ancak 100 kilogram büyüklüğünde parçaların yeryüzüne düşme riski var. Çin’in uzay istasyonu 2011 yılında fırlatılmıştı.