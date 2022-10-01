Tesla, AI Day 2022 etkinliğini başlattı ve hemen ardından Optimus insansı robotunun ilk versiyonunu sergiledi. Henüz prototip aşamasında olan bu robot ilk kez görülüyor, zira bir önceki baskıda bir sanatçı şirketin fikrini resmetmek için bir robot kostümü kullanmıştı.

Tesla Bot coming out and dancing 🤣 @elonmusk pic.twitter.com/TKT1lSGyqa — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 1, 2022

Şirketin CEO’su Elon Musk, bir önceki etkinliğin şakasını biraz benimseyerek, robotun bu gece ilk kez kablolar olmadan “kendi başına” çalıştığını pekiştirdi. Optimus, Tesla’nın araçlarında kullanılan ve karar verirken etrafındaki dünyayı görmesi ve anlaması için kullanılan Autopilot teknolojisinin aynısını kullanıyor.

Şubat ayında tasarlanan ve robotun “içinin” sergilendiği “en ham” versiyonuyla Optimus’un yanı sıra Tesla, daha yeni ancak işlevsel olmayan bir modeli de sergiledi. Musk, “Yakında bu robotların inanılmaz gösterilerini göreceksiniz” dedi.

“Ucuz” olacak

Fiyata gelince, yönetici beklentinin otomobillerden daha düşük olması olduğunu söyledi: “muhtemelen yaklaşık 20 bin Dolardandaha ucuza mal olacak”.

Tesla, robotunun kutuları toplamak veya bitkileri sulamak gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiği görüntüleri gösterdi. Yöneticiye göre uygulamalar daha da genişleyebilir. Robotun önümüzdeki yıl üretilmesi bekleniyor.

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Yapı hakkında şirket, Optimus’un insan vücudu göz önünde bulundurularak geliştirildiğini belirterek robotun eklemlerinin nasıl tasarlandığını örneklendirdi. Bu, dizlerin ve ayrıca ellerin hareketi gibi alanları içerir ve kullanım için daha fazla olanak sağlar.