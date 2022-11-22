Tesla’nın Apple CarPlay veya Android Auto’yu benimseme konusundaki isteksizliği, en popüler müzik akışı hizmetlerini kendi sistemine birer birer entegre etmesi gerektiği anlamına geliyor. Görünüşe göre Apple Music yakında Tesla’nın bilgi-eğlence sisteminde Spotify ve Tidal’ın yanına katılacak.

Bir Redditor’a göre, yerel Apple Music desteği, ticari olmayan bir Tesla aracında çalışırken görüldü. Ticari olmayan Tesla aracı tanımını biraz açmak lazım. Los Angeles’taki Petersen Müzesi’nin Tesla ile bir sergi ortaklığı var ve şirketin hala piyasaya sürülmemiş Roadster ve Cybertruck da dahil olmak üzere birkaç prototipi sergileniyor. Birisi, üretim öncesi yazılım gibi görünen bir yazılım üzerinde çalışan Apple Music uygulamasını fark etti.

Tesla, Aralık ayında bir dizi yeni özellik ile büyük bir tatil güncellemesi hazırlıyor. Apple Music için destek olası görünüyor. Bununla birlikte, Tesla’nın arabalarında bu işlevsellik için uygun donanım desteği bulunmadığından, Spatial Audio’nun yeni özellikler listesinde olacağından şüpheliyiz.