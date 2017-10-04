Tesla, Açıkladığı Model 3 Üretim Hedefinin Çok Gerisinde Kaldı

Tesla’nın üçüncü çeyrek içerisinde ürettiği Model 3 sayısı şirketin sene başında açıkladığı üretim hedefinin çok çok gerisinde kaldı.

Tesla üçüncü çeyrek içerisinde 1500 araç üretmeyi planlıyordu ancak üretilen araç sayısı 260’ta kaldı. Şirketin CEO’su Elon Musk daha önce üretim planlarının daha ucuz elektrikli araç üretimine yönelik olduğunu ve üçüncü çeyrek içerisinde 1500, aralık ayından sonra ayda 20000 araç üreteceklerini açıklamıştı.

Şirket yaptığı açıklamada üretim sürecinde bazı dar boğazların yaşandığını belirtti. Basın açıklamasında hisse sahiplerine ve müşterilere yönelik olarak Model 3’ün üretimi ya da donanımı ile ilgili herhangi bir problem olmadığı belirtildi.