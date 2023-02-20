Dünyanın en iyi elektrikli otomobil markalarından biri olan Tesla, birkaç yıldır kendi kendine sürüşü en önemli öncelik haline getirdi. Şirket bu özelliği otopilot olarak adlandırıyor. CEO’su Elon Musk, kendi kendine giden otomobillerin başarılı olduğunu görmek için sabırsızlanıyor ve Tesla’yı bunun gerçekleşmesi için zorluyor. Ancak şirketin ilk kurucularından biri buna sıcak bakmıyor.

Tesla’nın kurucu ortağı Martin Eberhard bir röportajda şunları söyledi: “Bence tüm bu sürücüsüz araçların elektrikli otomobillerle ilgili olduğunu düşünme alışkanlığından kurtulmamız gerekiyor. Onlar ayrı şeyler. Evet, öyle. İnsanların düşünmesini istediğim şey, insanların kullanabileceği arabalar yapmak.” dedi.

“Otopilot saçmalık”

Eberhard Tesla’nın CEO’suydu ancak 2007 yılında Musk tarafından görevden alındı. Tesla’da çalışırken elektrikli araçlar için sürücüsüz yazılım geliştirmenin endişelerinin en küçüğü olduğunu söyledi.

Eberhard 2007 yılında Tesla’dan ayrıldığında şirket henüz ilk otomobilini piyasaya sürmemişti. Tesla, Lotus Elise’i temel alan küçük bir spor otomobil olan Roadster’ı geliştiriyordu. Lotus Elise, ilk olarak 1996 yılında Lotus Motors UK tarafından piyasaya sürülen iki kişilik üstü açık bir otomobildir.

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Eberhard, sürücü yardım özellikleri gibi “güvenlik odaklı sistemleri” takdir etmekle birlikte, kendi kendine giden otomobillerin “büyük bir hayranı olmadığını” söyledi. Musk’ın sürücüsüz araçlarla meşgul göründüğünü ve bunu Musk yönetimindeki Tesla ile ilgili en büyük endişelerinden biri olarak tanımladığını söyledi.

Arabalar iPhone’lar gibi olmamalı

Musk yıllardır Tesla’nın tamamen sürücüsüz otomobilleri yollara çıkaracağı sözünü verdi. Geçen yıl milyarder, Tesla’nın Otopilot sisteminin çok para eden bir Tesla ile neredeyse hiçbir şey etmeyen bir Tesla arasındaki fark olduğunu söyledi. Bugünlerde Tesla en çok uzaktan yazılım güncellemeleriyle tanınıyor. Musk, şirketin “bir donanım şirketi olduğu kadar bir yazılım şirketi” olduğunu söyledi. Ancak Eberhard bu yaklaşıma katılmıyor.

“Bence bir otomobili iPhone ya da benzeri bir yazılım platformu olarak düşünmek yanlış. Ama durum farklı,” diyor Eberhard. “Benim bir iPhone’um var ve ne zaman bir yazılım güncellemesi alsam, her zaman hatalar olacaktır. Bu hatalar tehlike anlamına geliyor. Örneğin haber kaynağı uygulamam ara sıra çöküyor. Bu büyük bir sorun değil çünkü iPhone’da sadece bir sıkıntı. Ancak bu tür bir hata araba kontrol yazılımında, örneğin frenlerde ya da direksiyonumda ortaya çıkarsa, sizi öldürebilir.” dedi.