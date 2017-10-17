Tesla’nın Fremont fabrikasında uzun bir süre çalışmış olan üç işçi, iş yerinde ırk ayrımcılığı ve taciz uygulandığını öne sürerek şirket aleyhinde dava açtı.

Son zamanlarda Model 3 üretimini hızlandırmaya çalışan Tesla’nın Fremont fabrikası işçilerden gelen bir çok şikayet ve açılan davalar nedeni ile yakın inceleme altına alındı. Son zamanlarda işçileri ile büyük problemler yaşamaya başlayan Tesla dava açan işçilerin daha önce böyle bir problem hakkında bildirim yapmadıklarını dile getirdi. Dava açan üç işçinin farklı departmanlarda çalıştığı ve üçünün de Afrikan Amerikan olduğu belirtilse de sene başından beri Tesla çalışanlarının bir örgütlenme hareketi planlamaya çalışıyor olması ve protestolar yapması, gerçekten de şirketi şüpheli bir duruma sokmakta.

14 Kasım’da Tesla Fremont fabrikasında ki işçilerin sendikalaşma çabalarını da bastırdığı iddiaları üzerine bir duruşmaya katılacak. Model 3 üretiminin hızlandırılmaya çalışılması ile Tesla bir çok işçisinden bu sene büyük bir fırça yiyecekmiş gibi duruyor. Şirket adıyla birlikte işçiler tarafından açılan davalar ve bu tarz taciz olaylarının artmasından sonra Tesla, bütün çalışanlarının alması gereken “ayrımcılıkla mücadele ve taciz” bir eğitim programı yayımladı.