Tesla araçlarda DOGE madencilik özelliği olacak mı?

Kripto para piyasası yeniden yükselişe geçebilmek için olumlu sinyaller beklerken DOGE için sinyal Tesla CEO’su Elon Musk’tan geldi. Elon Musk, gözde kripto parası DOGE ile ilgili tweet attı ve fiyatını yeniden yükseltti.

Elon Musk attığı bir tweet ile popüler altcoin DOGE’un fiyatında yine ufak bir yükselişe neden oldu. Paylaşımın ardından %12’lik bir değer kazanan DOGE’un işlem hacminde ise eskisi bir bir sıçrama yaşanmadı.

Elon Musk kripto paralar ile ilgili paylaştığı gönderiler ile piyasada büyük etkiler yaratan ve bundan dolayı da eleştiri oklarını üzerine alan bir isim. Paylaşımları önceden çok şiddetli etkiler yaratırken -ki Bitcoin fiyatının düşüşünde büyük bir paya sahip- DOGE’un piyasadaki sert düşüşten en çok etkilenen kripto paralar arasında olması nedeniyle yatırımcılar tarafındaki etkisini kaybetmiş gibi görünüyor. İşlem hacmindeki hareketler eskisine nazaran çok daha yavaş.

Musk’ın paylaşımından önce 0,23 dolar seviyesinde olan DOGE, paylaşımdan sonra kısa süre içerisinde 0,26 dolara kadar çıktı ve ardından değer kaybetmeye başladı. İlk paylaşımın ardından Musk’ın beklediği yükseliş yaşanmamış olacak ki, ünlü CEO bir tweet daha attı. Gerilemiş olan DOGE fiyatı tweetin ardından yeniden yükseliş yaşayarak 0,25 dolara çıktı. Yazı sırasında ise 0,24 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bildirmiş olduğumuz üzere dev elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın rakiplerinden Daymak, kripto para madenciliği yapacak olan elektrikli araç Spiritus’u tanıtmıştı. Spiritus, kripto para madenciliği yapan ilk elektrikli araç olacak. Araç DOGE, BTC ve ETH madenciliği yapıyor. DOGE’un bu kripto paralar arasında olması da Tesla’ya bir gönderme şeklinde yorumlanıyor.

Tesla araçlarda da böyle bir özelliğin olup olmayacağı merak edilen bir konuydu. Elon Musk, böyle bir düşüncelerinin olmadığını şu ifadelerle belirtti:

Sorry for any confusion. Dojo is a neural network training computer optimized for video (for self-driving).

Unless there is a predictable pattern to hashing Scrypt (which we will not attempt to find), it will not be competitive with ASIC-based hashing.

Potatoes are delicious!

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021