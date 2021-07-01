Kripto Para
Tesla araçlarda DOGE madencilik özelliği olacak mı?
Kripto para piyasası yeniden yükselişe geçebilmek için olumlu sinyaller beklerken DOGE için sinyal Tesla CEO’su Elon Musk’tan geldi. Elon Musk, gözde kripto parası DOGE ile ilgili tweet attı ve fiyatını yeniden yükseltti.
Elon Musk attığı bir tweet ile popüler altcoin DOGE’un fiyatında yine ufak bir yükselişe neden oldu. Paylaşımın ardından %12’lik bir değer kazanan DOGE’un işlem hacminde ise eskisi bir bir sıçrama yaşanmadı.
Release the Doge! pic.twitter.com/9bXCWQLIhu
— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021
Elon Musk kripto paralar ile ilgili paylaştığı gönderiler ile piyasada büyük etkiler yaratan ve bundan dolayı da eleştiri oklarını üzerine alan bir isim. Paylaşımları önceden çok şiddetli etkiler yaratırken -ki Bitcoin fiyatının düşüşünde büyük bir paya sahip- DOGE’un piyasadaki sert düşüşten en çok etkilenen kripto paralar arasında olması nedeniyle yatırımcılar tarafındaki etkisini kaybetmiş gibi görünüyor. İşlem hacmindeki hareketler eskisine nazaran çok daha yavaş.
Musk’ın paylaşımından önce 0,23 dolar seviyesinde olan DOGE, paylaşımdan sonra kısa süre içerisinde 0,26 dolara kadar çıktı ve ardından değer kaybetmeye başladı. İlk paylaşımın ardından Musk’ın beklediği yükseliş yaşanmamış olacak ki, ünlü CEO bir tweet daha attı. Gerilemiş olan DOGE fiyatı tweetin ardından yeniden yükseliş yaşayarak 0,25 dolara çıktı. Yazı sırasında ise 0,24 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo,
Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo,
Baby Doge, doo, doo, doo, doo, doo,
Baby Doge
— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021
Bildirmiş olduğumuz üzere dev elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın rakiplerinden Daymak, kripto para madenciliği yapacak olan elektrikli araç Spiritus’u tanıtmıştı. Spiritus, kripto para madenciliği yapan ilk elektrikli araç olacak. Araç DOGE, BTC ve ETH madenciliği yapıyor. DOGE’un bu kripto paralar arasında olması da Tesla’ya bir gönderme şeklinde yorumlanıyor.
Tesla araçlarda da böyle bir özelliğin olup olmayacağı merak edilen bir konuydu. Elon Musk, böyle bir düşüncelerinin olmadığını şu ifadelerle belirtti:
Sorry for any confusion. Dojo is a neural network training computer optimized for video (for self-driving).
Unless there is a predictable pattern to hashing Scrypt (which we will not attempt to find), it will not be competitive with ASIC-based hashing.
Potatoes are delicious!
— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2021
“Karışıklık için özür dilerim. Dojo, video (kendi kendine sürüş için) için optimize edilmiş bir nöral ağı eğitim bilgisayarıdır.
Scrypt hash için öngörülebilir bir model olmadıkça (ki bulmaya çalışmayacağız), ASIC tabanlı hashing ile rekabet etmeyecektir.
Patatesler lezzetli!”
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Bitcoin
JPMorgan’dan BTC uyarısı: “30 bin doların altına düşebilir!”
ABD’li dev yatırım bankası JPMorgan’dan BTC fiyatı ile ilgili bir tahmin geldi. JPMorgan stratejistleri, yatırımcıları BTC fiyatı konusunda uyardı.
ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan BTC fiyatı ile ilgili tahmin geldi. Banka, lider kripto para biriminin 30 bin dolar seviyesinin altına düşebileceğini düşünüyor. JPMorgan analistlerinden Joush Younger ve Veronica Mejia Bustamante, piyasanın bir düzeltme daha yaşamasını bekliyor.
Analistlere göre BTC sahipleri ellerindeki BTC varlıklarını satmaya başlayacak ve BTC bir satış baskısı yaşayacak. Bitcoin’in şu anki seviyesinden %20’den fazla daha düşüş yaşayacağını söyleyen bazı analistler 25 bin dolar seviyelerinin yeniden görülmesini bekliyor. Bankanın görüşüne göre Bitcoin’in bu seviyelere düşmesi, diplerden alım fırsatı yaratacak. JPMorgan stratejistleri, BTC fiyatındaki kısa vadeli belirsizliğin sürdüğünü düşünüyor.
Başka bir kripto para analisti olan Olumide Adesine de JPMorgan ile aynı görüşte. Adesine, BTC fiyatının 30 bin dolardan aşağıya düşeceğini fakat bu dibin ardından uzun vadede fiyatının katlanacağını söylüyor.
Lider kripto para birimi bugün %5’ten fazla düşüş yaşayarak 34 bin dolar seviyesine kadar geriledi ve yazı sırasında hafif bir toparlanma ile 34.990 dolar seviyesinden işlem görüyor. En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum da 2 bin dolar seviyesinin üzerinde 2.650 dolardan işlem görüyor. Ethereum fiyatı ile ilgili popüler kripto analisti Michael van de Poppe “2.150-2.250 doları geçmeli. Bu olursa, aralığın diğer tarafını 2.900-3.000 dolar olarak hedeflemeye başlıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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Kripto Para
Twitter, Rarible’da 140 NFT satıyor!
Dünyanın en çok kullanılan ve en çok sevilen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter NFT dünyasına adım atıyor. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 140 kişiye ücretsiz 140 NFT yayınlanacağı paylaşıldı.
Günlük yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcı tarafından kullanılan ve dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, 140 kişiye ücretsiz 140 NFT paylaşacak. 59 milyondan fazla takipçisi olan Twitter resmi hesabı “140’ınız için 140 ücretsiz NFT, kankalar” şeklinde tweet atarak haberi duyurdu. Resmi hesap biyografisini de “dropping NFTs all day.” şeklinde değiştirdi. Paylaşılan Ethereum tabanlı NFT’ler, popüler NFT pazaryeri olan Rarible’da listeleniyor. NFT’lerin biri Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ilk tweetine atıfta bulunurken, bir diğeri Twitter logosunun gelişimini gösteriyor. Furry Twitter adlı bir NFT, Twitter logosunun tüylü üç boyutlu bir versiyonunu gösteriyor.
140 free NFTs for 140 of you, besties pic.twitter.com/0Pm0tNhIRg
— Twitter (@Twitter) June 30, 2021
Twitter CEO’su Jack Dorsey NFT alanına son zamanlarda ilgi gösteriyor. Dorsey, ilk tweetini Cent tarafından Valubles NFT ticaret platformu aracılığıyla NFT şeklinde satmıştı. Satış 2,9 milyon dolara Bridge Oracle CEO’su Sina Esatavi’ye gerçekleşmişti.
Eşsiz tokenler olarak bilinen NFT’ler, bir blok zincirinde kayıtlı kendi verileri olan bir dijital varlık türüdür. Dijital sanatı, müziği, tweetleri, görselleri ve hemen hemen her tür içeriği kapsayabilir ve bir varlığın sahibini ve kıtlığını kanıtlamak için kullanışlıdır. NFT’lerin çoğu dijital öğelerdir, ancak resimler gibi fiziksel parçalar için de kullanılabilirler.
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Bitcoin
650 ABD bankası müşterilerine Bitcoin hizmeti sunabilecek!
650 ABD bankası yakında yaklaşık 24 milyon müşteriye Bitcoin (BTC) hizmeti sunabilecek.
6 milyar dolar değerindeki kurumsal ödeme devi NCR, 650 ABD bankası ve kredi birliğine Bitcoin (BTC) hizmeti sunmanın yolunu açıyor. Yapılan bir anlaşmaya göre kurumsal ödeme devi NCR ve dijital varlık yönetimi firması NYDIG, Kuzey Carolina merkezli First Citizens Bank dahil olmak üzere topluluk bankaları ve California’daki Bay Federal Credit Union dahil olmak üzere kredi birlikleri, müşterilerine mobil uygulamalar aracılığıyla kripto para birimi ticareti sunabilecekler.
Birkaç Wall Street bankacılık devi dışında, bankaların çoğu, bu varlıkları elinde bulunduran düzenleyici kaygılardan dolayı kripto ile ilgili herhangi bir hizmet sunmaktan kaçınıyor. Müşterileri için kripto para birimlerini elde bulundurmak ile ilgili düzenleyici gereklilikler ile uğraşmak yerine, bu hizmeti kullanıma sunmayı tercih edecek olan kurumlar NYDIG’nin saklama hizmetlerine güvenecekler. Ortaklık, NYDIG’nin bu bankaların koruyucusu olarak hareket edeceği için kurumların düzenleyici kaygılardan dolayı kripto hizmeti sunmaktan kaçınmalarını ortadan kaldıracak. Yaklaşık 24 milyon müşteri, üçüncü taraf bir borsa kullanmak yerine bankalarından doğrudan Bitcoin satın alıp harcayabilecek.
NCR Dijital Bankacılık Başkanı Douglas Brown şunları kaydetti:
“Kripto ve stratejik uygulamanın faydalarına kesinlikle inanıyoruz. Ve bu, NYDIG tarafından ve perakendeciler, restoranlar ve benzerleri arasında kanıtlandığı üzere bankacılık ilişkilerimiz için geçerlidir.”
NCR, bankacılık ve kredi birliği müşterilerinin çoğunun, müşterilerin üçüncü taraf kripto borsalarını kullanarak kripto varlık satın almalarından şikayet ettiğini ortaya koydu. 135 yaşındaki kurumsal ödeme devi, kararın müşterilerden gelen kripto varlıklarına yönelik artan talebe dayanılarak verildiğini söyledi.
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