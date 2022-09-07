Çinli şirket Tencent, Guillemot Brothers Limited (GBL) ile yaptığı ortaklık aracılığıyla Ubisoft’taki payını artırdı. Holding, oyun geliştiricisinin yüzde 13,2’sine sahip olan Guillemot ailesine ait.

Ubisoft yaptığı açıklamada, Tencent’in şirketteki yüzde 49,9 hissesi için GBL’ye 300 milyon euro yatırım yaptığını açıkladı. Bu tutarın 200 milyon Euro’su hisselere, 100 milyon Euro’su ise sermaye artırımına yatırılacak. Tek bir hissenin tahmini değeri 80 Euro’dur.

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GBL şu anda Ubisoft’taki hisselerin yüzde 13’üne sahip. Tencent şu anda oyun geliştiricisinin yüzde 4,5’ine sahip, ancak GBL ile işbirliği yaparak bunu yüzde 9,99’a çıkarabilir. Ancak Tencent’in oy hakkı yüzde 5 ile sınırlı ve şirket yönetim kurulunda yer almayacak.

Son yıllarda Tencent, birkaç Batılı oyun geliştiricisi ve yayıncısının hisselerini satın aldı. Çinli şirket Epic Games, Riot Games, BlueHole, Activision Blizzard, Grinding Gear Games, Paradox Interactive ve daha fazlasının hissesine sahip. Çoğunluğuna veya tamamına sahip olduğu en önemli oyun şirketleri Riot Games ve Grinding Gear Games’dir. Tencent, Dark Souls yapımcısı From Software’de geçen aydan bu yana azınlık hissesine de sahip.