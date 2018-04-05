“Temassız” hareket özelliğine sahip bir iPhone gelebilir

2007 yılında ilk iPhone tanıtıldığında, belki de o zamanlar için en düzgün çalışan dokunmatik ekran ile tanışmıştık. Daha sonraki yıllarda şirket 3D Touch teknolojisini de telefonlarına entegre etti. Şimdi ise ortaya çıkan dedikodular, Apple’ın yakın gelecekte bu konuyla ilgili bir yenilik daha yapacağı yönünde.

“Temassız” hareket desteği ve kavisli ekranlı iPhone mu geliyor?

Bloomberg’de yayınlanan bir haber, şirketin yakın gelecekte “temassız” hareket özelliğine ve kavisli ekrana sahip bir iPhone modeliyle karşımıza çıkacağını söylüyor.

Kavisli ekranı duyunca aklınıza hemen “Samsung bunu zaten bir süredir yapıyordu” düşüncesi gelebilir. Ancak dedikodular, Apple‘ın sadece yan çerçeveleri değil baştan aşağı kavisli olacak ve bu şekilde Samsung modellerinden ayrılacak bir cihaz geliştirdiği yönünde.

Temassız hareket desteğine gelirsek, bu özellik parmağınızı ekrana dokundurmanıza gerek kalmadan, sadece yakınlaştırarak bazı işlevleri yerine getirebilmenize olanak sağlayacak. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda Samsung, Air View isimli benzer bir özelliği kullanıcılarına sunmuştu. Ancak bu konuda da Apple‘ın farklı bir yol izleyeceği söyleniyor. Şirket sensörleri çerçeve bölümüne yerleştirmek yerine, direkt olarak tüm ekranın bir sensör gibi çalışacağı bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Bu iPhone modelinin 2020 yılı itibarıyla tanıtılması bekleniyor.