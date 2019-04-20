Telefon üreticisi YotaPhone ‘un arkasındaki şirket iflasını verdi!

Rusya’da üretimi yapılan YotaPhone cihazının arkasındaki şirket iflas etti!

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Rus basınında çıkan haberlere göre, çift ekranlı akıllı telefon üretimi ile dikkatleri üzerine çeken YotaPhone iflasını bildirdi. Çıkan haberlere göre Yota’nın ilk iki YotaPhone üreticisi Hi-P Singapore 2015 yılında 126 milyon dolar dava açtı. Davanın sebebi ise YotaPhone’un üretici firması olan Hi-P Singapore şirketinden anlaşmada bulunan minimum ürün sayısı olan 126 milyon dolarlık teslimatı reddettiği ve Hi-P şirketi bu anlaşma yerine 17 milyon dolar almayı kabul etti ancak görünüşe göre bu anlaşmaya da son verildi.

Son yıllarda küreselleşmeyi hedefleyen şirket, İndiegogo kitlesel fonlama hedeflemesini aşmasına rağmen 2015 yılında YotaPhone’u ABD pazarına sokmayı başaramadı. 2016 yılında ise Avrupa ve ABD’den vazgeçerek yönünü Çin pazarına çevirdi.

Çin fabrikaları Çin yatırımları ile ülkede ve Rusya gibi diğer pazarlarda en son YotaPhone’un satışı yapılacak. Artık başka bir YotaPhone görmemiz mümkün olmayacağı için, çoklu ekran kullanımını sevenler yönlerini yeni akım olan katlanabilir telefonlara yönelebilir.