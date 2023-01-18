Canalys isimli araştırma şirketi 2022 yılı 4. çeyrek akıllı telefon satış listelerini yayınladı. Listede hem 2022 yılının tümünü kapsayan veriler hem de 2022 yılının 4. çeyreğini kapsayan veriler bulunuyor. Listeye göre pazar, 2021 yılının 4. çeyreğine kıyasla 2022 yılının 4. çeyreğinde %17 küçüldü. Toplam sevkiyat ise %11 azalarak 1.2 milyarın altına indi.

Apple, iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra 2022 4. çeyrekte pazar lideri oldu. Apple’ı sırasıyla; Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo ve diğer markalar izledi.

2022 4. çeyrekte;

Apple: %25 Samsung: %20 Xiaomi: %11 Oppo: %10 Vivo: %8 Diğer: %26 pazar payı alarak listede kendilerine yer buldular.

2021’in 4. çeyreğine kıyasla; Apple’ın pazar payı %2, Samsung ve Oppo’nun pazar payı ise %1 arttı. Vivo’nun pazar payı aynı kaldı. Xiaomi’nin pazar payı ise %2 oranında düştü.

2022 yılı boyunca pazarın %22’sini Samsung, %19’unu Apple, %13’ünü Xiaomi, %9’unu Oppo ve yine %9’unu Vivo aldı. 2021 yılı ile karşılaştırıldığında Samsung ve Apple pazar paylarını %2 arttırırken Oppo ve Vivo %1 pazar payı kaybetti. 2022 içerisinde birçok akıllı telefonunu piyasaya süren Xiaomi’de %1 pazar payı kaybetti.

Canalys, 2023 yılı içerisinde tüm markaların pazar payını arttırmasını bekliyor. Analist Le Xuan Chiew‘e göre; satıcılar, kârlılığa öncelik vererek ve pazar payını koruyarak yeni pazar gerçekliğine uyum sağlamak için maliyetleri düşürerek yıla temkinli yaklaşıyor.

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İşe biraz da kullanıcılar tarafından bakacak olursak günlük kullanılan teknolojik aletlerde marjinal değişiklikler olmadığından mütevellit günlük kullanıcılar kullandıkları akıllı telefonları, akıllı saatleri, kulaklıkları, laptopları vb. değiştirmek istemiyor. Uzun bir süredir teknoloji pazarında bir durağanlık söz konusu. Markalar ise günlük kullanıcıyı çekmek için reklam kampanyası haricinde hiçbir şey yapmıyorlar.