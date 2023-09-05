TECNO, Türkiye’de yerelleşmeye son derece önem veriyor. Türkiye pazarında çok eski sayılamayacak bir süredir bulunan marka, farklı segmentlerde her ihtiyaca yönelik satışa sundukları birçok telefona ismini daha da söz ettiriyor.

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Yeni gelen premium CAMON ürün serisi en üst segmenti olan TECNO CAMON 20 Premier 5G’yi Türkiye’deki TECNO markasını destekleyenlere adamak istiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre satın almak için mağazaya gelen potansiyel müşterilerin %40.5’i ailelerinin ve arkadaşlarının tavsiyesiyle TECNO marka akıllı telefonlar tercih ediyor.

Son 1 yılda TECNO markasının genişleyen kullanıcı deneyimi, markanın oluşturduğu ekibi ile hem araştırmalarını ülkemizde yapıyor hem de müşterilerine en kısa sürede yanıtlar vererek bu konudaki hassasiyetini gösteriyor. Topladıkları verileri genel merkezleriyle paylaşıp satışta olan ve yeni çıkacak modellerinin hem yazılım hem donanım gelişimlerine Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre katkıda bulunuyor. Geliştirdiği teknolojiler ve sunduğu hizmet kalitesi odağında satış sonrası desteği de öncelikleri arasında tutan şirket, müşterilerin sorularına ve sorunlarına çözümler sunmak için müşteri geri bildirimlerini oldukça önemsiyor. Kullanıcı Deneyimi Ekibi, çağrı merkezi, WhatsApp hattı, e-posta adresi gibi kanallardan ulaşan geri bildirimleri düzenli olarak inceleyip müşterilerin deneyimlerini geliştirerek, müşteri sadakatini ve sürekliliğini sağlamak için çaba harcıyor.

Sikayetvar.com’un belirtmiş olduğu üzere telefon kategorisinde 1. Sırada yer alıyor. Tüm bunları 1 adım öteye taşımayı ve sorunsuz müşteri deneyimi sunmayı hedefeyen şirket, bunun için bu zamana kadar akıllı telefon markasına destek olan kullanıcılarına kendilerini önemli hissetme fırsatı sunuyor. Diğer markalardan farklı olarak kullanıcılarına verdiği değeri bir kampanya ile tüm Türkiye’ye göstermek istiyor.

TECNO, marka elçilerini arıyor

Eğer siz de şirketin markasının yüzü olmak, TECNO ürünleri kullanmak, deneyimlemek ve birçok poster, video ve PR çalışmalarında boy göstermek isterseniz bu projeye buradaki linkten başvurabilirsiniz. Kimileri için bir iş kapısı, kimileri için yeni bir macera ve büyük bir atılım. Türkiye’deki diğer markalardan farklılaşan TECNO’yu tebrik etmek lazım. Umarız ki diğer nice markalara da örnek olacak bir proje ortaya çıkar.