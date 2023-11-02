Ülkemizde sevilen markalar arasına hızlı bir giriş yapan TECNO, yeni telefonlarını indirime sokarak piyasadaki konumunu güçlendirmek istiyor. Firma bugün TECNO CAMON 20 ve 20 Pro modellerinde büyük bir indirim yaptı. Son indirim sonrası CAMON 20 9.999 TL‘den 9.499 TL‘ye ve CAMON 20 Pro ise 11.499 TL‘den 10.299 TL‘ye düştü. Telefon almak isteyenleri cezbedecek olan bu indirim sonrası firma büyük övgü toplayacak gibi görünüyor.

CAMON 20 ve CAMON 20 Pro, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli AMOLED ekran ile geliyor. CAMON 20 Pro 5G, MediaTek’in geçen yılki Dimensity 1300’ün yenilenmiş sürümü olan Dimensity 8050 işlemciye sahip ilk telefonlardan biri konumunda.

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CAMON 20’de Helio G85 işlemci bulunuyor. Her üçü de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Yazılım olarak, telefonlar TECNO’nun HIOS 13 tabanlı Android 13 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.

Ana modelde bizi RGBW sensörlü 64MP arka kamera, f/1,7 diyafram, PDAF, 2MP derinlik sensörü, f/2,4 diyaframlı kamera karşılıyor. Pro modelde ise RGBW sensörlü 64MP arka kamera, P+G lens, 2MP makro ve 2MP portre kamera yer alıyor.

TECNO CAMON 20 özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120Hz tazelemeli AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G85 12 nm işlemci

8 GB RAM

256 GB depolama

RGBW sensörlü 64MP arka kamera, f/1,7 diyafram, PDAF, 2MP derinlik sensörü, f/2,4 diyafram

f/2,45 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

3,5 mm ses girişi, Stereo hoparlörler, FM Radyo

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C

33W hızlı şarjlı 5000mAh (Tipik) pil

TECNO CAMON 20 Pro 5G özellikleri