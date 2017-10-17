Cruise Yapımı Sürücüsüz Araçlar, 2018 Yılında New York Sokaklarını Gezecek

Cruise Automation, 2018 yılının başında New York’ta sürücüsüz araç test programını The Bolts model araçları ile başlatmayı planlıyor. GM’ye ait, 2018 yılının başında New York’ta sürücüsüz araç test programını The Bolts model araçları ile başlatmayı planlıyor.

Cruise CEO’su Kyle Vogt, New York’un yoğun trafikli yolları ve çok sayıda yayası ile büyük bir zorluk olacağını, fakat bu zorluğun program için büyük ölçüde eğitici ve geliştirici olacağını söyledi.

Doğu Sahilleri’nin sahip olduğu hava koşulları tarafından zorlaşan sürüş koşulları nedeni ile California’da hiç karşılaşmadığı bir sorun ile mücadele etmek zorunda kalacak şirket, aynı zaman da bol yağışlı havanın, tamamen elektrik parçalar ile çalışan The Bolts modelleri için sıkıntı yaratacağı düşünülüyor.

Manhattan’ın kalabalık sokaklarına sürücüsüz araç salacak ilk şirket olacak olan Cruise, şehir içinde bir araştırma merkezi açacağını da bildirdi fakat tam lokasyonu hakkında bir bilgi vermedi.