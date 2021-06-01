Stellar için önemli bir güncelleme geri sayımı!

Milliyet’in bildirdiğine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bir kripto para raporu hazırlandı. “Kripto Varlıklar” başlığıyla hazırlanan TCMB kripto para raporu, kripto paraların avantajları, dezavantajları ve vatandaşların korunmasına yönelik ifadeleri barındırıyor.

Hazırlanan raporda dijital para ve sanal paranın anlamları ve farkları açıklanıyor. Bunların yanında kripto paralar ve kripto paraların altında yatan teknoloji olan blok zincir teknolojisi hakkında bilgiler veriliyor.

Rapor, kripto varlıkların ödeme sistemleri üzerindeki etkilerini değerlendiriyor ve dünyadaki merkez bankalarının bu alana yönelik başlattığı pilot araştırmalara değiniyor. Raporda kripto paralar için “asli bir değeri yoktur ve değeri çok oynaktır” ifadeleri kullanılıyor. Kripto para alanında hizmet veren platformların düzenlenmeyişinin dolandırıcılık olaylarına zemin hazırladığı ve vatandaşların maddi zarar gördükleri belirtiliyor. Türkiye’de bu konuya yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yürütüldüğü ve çalışmaların sonucunda da yasal düzenlemelerin geleceği bildiriliyor.

reklam

Kripto paraların çıkış noktası olan Bitcoin’den de bahsedilen raporda, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adlı kişi veya kişilerce yayımlanan “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” adlı makale sonrasında duyulduğu ve birkaç yıl içerisinde hızla yaygınlaştığı belirtiliyor.

Yatırım aracı

Kripto paraların değerlerinin oynaklığına vurgu yapılan raporda, ödeme aracı olarak kullanılmalarından ziyade yatırım aracı olarak kullanıldıklarından bahsediliyor. Raporda şu ifadeler yer alıyor:

“Ayrıca, günümüzdeki haliyle, işlemlerden yüksek ücret alınması ve işlemlerde performans kaynaklı gecikmeler yaşanması gibi nedenlerle daha çok bir yatırım aracı olarak kullanılmaktadır.”

Bitcoin’in çalışma yapısından bahsedilen raporda, merkezi bir otoritenin bulunmadığı ve işlemlerin doğrudan eşler arasında gerçekleştiği, güvenilir ve güvenliğin açık kaynak kodlu şifreleme algoritmaları ile sağlandığı ifade ediliyor. Ayrıca raporda Bitcoin’in bir sahibinin bulunmadığı ve dünyadaki tüm kullanıcılar tarafından kontrol edildiği de belirtiliyor.

Barındırdığı riskler

Raporda kripto varlıkların hem finansal istikrar hem de tüketiciler açısından oldukça önemli riskler barındırdığı ifade ediliyor. Rapor, fiyat dalgalanmaları nedeniyle varlıklarda azalma ya da geri döndürülemez işlemler dolayısıyla mali kayıplar yaşama ihtimallerine vurgu yapıyor.

Türkiye’de yasal düzenlemeler

Çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu alana yönelik araştırma ve çalışmaların yapıldığının ifade edildiği raporda şu ifadelere yer veriliyor:

“Merkez Bankamız da görev ve sorumluluk alanı kapsamında dağıtık defter teknolojisi de dâhil olmak üzere finansal teknolojiler konusundaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve uluslararası çalışmalara katkı sağlamaktadır. Kripto varlık alım satım platformları da dahil olmak üzere kripto varlıklara ilişkin hizmetler ve işlemler ile genel hususlara ilişkin düzenlemelerin değerlendirilmesi çalışmalarına T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla devam edilmektedir. Kripto varlıklara ilişkin genel düzenleme bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacaktır.”

Türkiye’de mevcut olan iki resmi düzenleme var. Bunlardan birincisi aracı kuruluşların kripto para borsaların fon aktarımı sağlayamaması; ikincisi ise kripto varlıkların herhangi bir ödeme işleminde kullanılamaması. Daha geniş kapsamlı düzenlemelerin önümüzdeki süreçte gelmesi bekleniyor. Gelmesi beklenen düzenlemelerin yatırımcılar açısından en önemli olanı ise vergi konusunda.