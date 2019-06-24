SteelSeries Arctis 1 ülkemizde satışa sunulmaya hazırlanıyor

SteelSeries Arctis 1 modeli, yakın zamanda ülkemizde satışa sunulmaya hazırlanıyor. Arctis 3, 5, 7 ve 9X modelleriyle aynı sürücüleri kullanan ve şık tasarımı ile dikkat çeken ürün, yurtdışında 49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.

SteelSeries Arctis 1 neler sunuyor?

Kolay katlanabilen Arctis 1, tüm platformlarda kullanılabilir bir oyun kulaklığı. Çıkarılabilir mikrofonu ve şık tasarımı kadar sadeliği ile de oyunculara Arctis’in ödüllü performansını yaşatmaya hazırlanıyor. Evrensel 3.5 mm bağlantısı ile PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch dahil olmak üzere tüm platformlarda oyun deneyimi için kullanılabilecek olmasının yanı sıra özel soundscape özelliği ve ses sürücüleri ile donatılmış Arctis 1, oyunculara ses kalitesinden taviz vermeyecekleri uygun fiyatlı bir deneyim yaşatacak.

Doğal ses netliği ve gürültüyü önlemek için ClearCast mikrofonu kullanılan üründe, Artcis 3, 5, 7 ve 9X modellerinin aksine mikrofonu itilip çekilmek yerine direkt olarak çıkarılabiliyor. Airweave kumaşı ve çelik ile oldukça uyumlu olan konforlu kafa bandı sayesinde hem uzun süreli dayanıklılığa sahip hem de hareket halinde kullanıma uygun.

Uygun fiyatıyla oyuncular için en iyi seçenek

Steelseries, Arctis serisinin birçok farklı modeli ile oyunculara oldukça geniş skalada seçenek sunuyor.Arctis ailesinin yeni üyesi Arctis 1 için SteelSeries CEO’su Ehtisham Rabbani, “Arctis, daima kullanıcıların oyun oynarken veya hareket halindeyken kullanabilecekleri hoş tasarımlı ve sınıfının en iyi ses performansını sunan ilk kulaklık oldu. Arctis deneyimini oldukça uygun bir fiyat ile daha fazla oyuncuya sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. SteelSeries’in yeni kulaklığı Arctis 1’in 400-450 TL bandında, Hepsiburada.com üzerinden, mobil oyunlardan hediye kodlarının içerisinde olduğu bir ödül havuzu ile satışa sunulması planlanıyor.