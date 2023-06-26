Dijital oyun platformu Steam’in Türkiye için uyguladığı yerel fiyatlara zam yapılması bekleniyor. Detaylar şöyle…

Türkiye’de son yıllarda artan enflasyon ve yükselen dolar kuru nedeniyle pek çok sektörde fiyat artışları kaçınılmaz oldu. Bu noktada Steam, geçtiğimiz aylarda ülkemiz için uyguladığı indirimli fiyatları yükselterek oyun alanındaki zamları başlattı. Steam‘in yakın zamanda tekrar zam yapması olası görünüyor.

Steam’in Türkiye fiyatlarının 20 TL’ye çıkması bekleniyor!

Steam, geçtiğimiz aylarda fiyatları 1.8 TL’den 10 TL’ye çıkardığında Türkiye’deki dolar kuru 18.60 TL civarındaydı. Bugün ise 26 Haziran tarihi itibariyla 26 TL’ye yükselerek yeni bir rekor kırdı.

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Steam’in son aylarda ciddi seviyede artan dolar kuru nedeniyle Türkiye için uyguladığı indirimli fiyatlara yine zam yapması bekleniyor. Bu da oyun fiyatlarının da büyük ölçüde artacağı anlamına geliyor.

Şu anda Steam’de satılan pek çok AAA kalitede oyunun fiyatı neredeyse 1.000 TL’ye dayanmış durumda. Hatta bazıları bu rakamın üzerine çıktı bile. Yakın zamanda gelebilecek ikinci zamla birlikte 2.000 TL gibi oldukça yüksek fiyatlar görebilriz. Steam, Türkiye için uyguladığı fiyatları %100 oranında 20 TL’ye yükseltirse, popüler oyunların fiyatları şu şekilde değişebilir:

Oyun Mevcut fiyat Zamdan sonraki tahmini fiyat Red Dead Redemption 2 1.150,00 TL 2.300,00 TL The Witcher 3: Wild Hunt 249,99 TL 499,99 TL FIFA 23 699,99 TL 1.399,00 TL Grand Theft Auto (GTA) 5 550,00 TL 1.100,00 TL Starfield 899,00 TL 1.799,00 TL Cyberpunk 2077 799,00 TL 1.599,00 TL CS:GO Prime Status 274,95 TL 549,90 TL Hogwarts Legacy 699,00 TL 1.399,00 TL Rust 308,00 TL 616,00 TL Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 229,00 TL 459,00 TL Squad 425,00 TL 850,00 TL