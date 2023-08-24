Oyunseverler, Bethesda’nın uzun zamandır beklenen oyunu Starfield’ın Türkçe dil desteği ile gelmesi için bir kampanya başlattı. Değişim için harekete geçen oyuncular, taleplerini dile getirmek ve destek kazanmak için popüler kampanya platformu olan Change.org üzerinde bir kampanya oluşturdular. Starfield Türkçe desteğine kavuşsun!

Starfield Gibi Büyük Bir Yapımda Türkçe Dil Desteği Olmaması Dikkat Çekiyor!

Oyun dünyası, sadece oynanabilirlik açısından değil, aynı zamanda dil desteği ile de geniş bir kitleye hitap etme yeteneği açısından önem taşıyor. Bu nedenle Starfield oyuncuları, Türkçe dil seçeneğinin oyun içerisinde sunulmasını istiyorlar.

Türk oyuncuların bu talebi, Tuna Akşen tarafından başlatılan kampanya ile Change.org platformunda yayıldı. Kampanyaya binlerce oyuncu destek verdi. Aynı amaçla başka bir imza kampanyası daha başlatıldı ve şu an itibariyle binlerce kişi tarafından imzalandı.

Starfield şu an arayüz ve altyazıda İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Lehçe, Portekizce ve Çince dillerini destekliyor. Seslendirme olarak ise İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca seçenekleri bulunuyor.

Son dönemde oyun toplulukları, taleplerini ve isteklerini daha geniş kitlelere duyurmak için sosyal medya ve kampanya platformları gibi araçları etkili bir şekilde kullanıyorlar. Kore ve Arap topluluklarının benzer taleplerde başarılı olduğu belirtilerek, Türk oyuncuların da bu kampanya ile sesini duyurabileceği vurgulanıyor.

Oyuncular, Change.org üzerinde başlatılan kampanyayı destekleyerek, Starfield oyununun Türkçe dil desteği ile gelmesi için taleplerini yetkililere iletmeyi amaçlıyorlar. Oyunseverlerin bir araya gelerek bu gibi kampanyalar düzenlemesi, oyun geliştiricilerin ve yayıncıların oyuncu topluluklarının isteklerini daha iyi anlamalarına ve bu isteklere yanıt vermelerine yardımcı oluyor.

Starfield, 6 Eylül tarihinde Xbox Series S / X ve PC platformları için çıkış yapacak. Oyun, Game Pass abonelerine de ilk günden sunulacak. Fiyatları ise PC için 899 TL, Xbox Series X/S için ise 1150 TL olarak belirlendi. Starfield Premium Edition ise PC için 1.299 TL, Xbox Series X/S için 1.600 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Starfield’da Türkçe desteği olması gerekiyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!