Squid Game Dizisi Gerçek Hayata Uyarlanıyor

Çıktığı günden beri oldukça popüler hale gelen Squid Game dizisinin gerçek hayat versiyonu Güney Kore’de gerçekleştirilecek. Tabi ki içerisinde ölüm olmayacak. Hatta dizidekinden oldukça düşük olsa da bir para ödülü bile olacak.

Güney Kore’nin Gangwon Bölgesi’nde bir otel, bu ayın sonlarında Squid Game dizisinin gerçek hayat versiyonunu gerçekleştireceğini duyurdu. The Korea Times gazetesinin haberine göre, Gangneung şehrindeki St. John’s Hotel bir etkinlik gerçekleştirecek. Otelin resmi internet sitesinde popüler Netflix dizisinin gerçek hayata uyarlanacağı açıklandı. Yarışmayı kazanan da 5 milyon won (38,000 TL) ile ödüllendirilecek. Bu miktar tabi dizideki ödül ile karşılaştırılamayacak kadar düşük.

Diziyi izlemeyenler için hatırlatalım, Netflix’in yayınladığı Squid Game isimli dizide borç batağına saplanmış zor durumdaki kişiler, para teklif edilerek gizli bir adada gerçekleştirilecek olan bir yarışmaya götürülür. Bu yarışmada Kore’de çocukların oynadığı oyunlar oynatılır. Oyunları başarıyla tamamlayamayanlar ise öldürülür. Ölen kişi başına ise ödül havuzuna belirli bir miktar para eklenir. Kazananlar bir sonraki oyuna katılmaya hak kazanır. 7 oyunun sonunda hayatta kalanlar ise para ödülünün sahibi olur.

Otel tarafından gerçekleştirilen bu Squid Game yarışmasına her yaştan tüm otel müşterileri katılım sağlayabilecek. Yarışmaya katılım ücreti olarak katılımcılardan 10,000 won (76 TL) alınacak. Haberi yapan Kore gazetesine göre etkinlik kısa sürede dolmuş ve yeni katılımcı alınmıyormuş.

Katılımcılar, üzerinde telefon numarası olan gizemli bir iş kartı alacak. Ardından seçilen katılımcılar otelin yakınındaki bir çam ormanına gidecekler ve orada dört adet oyun oynayacaklar. Oyun olarak “the Munungwha flower has bloomed” (“Red Light, Green Light” – dizideki ilk oyun), tug of war (halat çekme), “ttakji chigi” (kağıt katlama) ve “dalgona challenge” (dizideki şeker yalama oyunu) seçilmiş.

Dizideki gibi kurallara uymayanlar yarışmadan elenecek. Tabi ki eleme işlemi dizideki gibi öldürerek yapılmayacak. Ayrıca yarışmacıların kimlikleri de yarışma sonuna kadar açıklanmayacak. Gazeteye göre bu etkinliğe gelen tepkiler biraz karışık. Bazıları Netflix’in telif haklarını ihlal edip etmediğini düşünürken bazıları da pandemi sırasında böyle bir etkinlik yapmanın ne kadar iyi bir fikir olduğunu sorguluyor.