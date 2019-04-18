Spotify Google Play’de 500 milyon indirilme rakamını yakaladı!

Popüler müzik stream uygulaması Spotify Google Play mağazasında 500 milyon indirilme rakamını yakaladı.

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Spotify bu rakamı nasıl yakaladı?

Şirketin son çeyrek rakamlarında servisin aylık 207 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğu belirtilmişti. 500 milyonluk rekor indirilme rakamı, uygulamayı aktif kullanmayan ya da yükleyip daha sonra silen kişileri de kapsıyor. Ama ne olursa olsun bu rakam, telefonlara yerleşik olarak gelmeyen bir müzik servisi için gerçek bir rekor. Uygulama bu başarısını; kişiye özel listeleri, ekolayzır ayarları, keşif listeleri gibi özelliklerine borçlu.

Uygulamanın Pandora, Amazon Music, Deezer, YouTube Music, JioSaavn ve Gaana gibi rakipleri hala 100-500 milyon aralığında gezinirken Tidal, Apple Music ve Anghami gibi servisler ise henüz 10-50 milyon aralığından çıkamıyorlar. Bu rakamlara bakarak Spotify‘ın Android kullanıcılarının favorisi olduğunu söylemek mümkün.