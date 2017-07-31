SoundCloud Gelecek Yatırımı İçin Hisselerini Satabilir

Ünlü müzik servisi gelecek için fon toplama peşinde.

Son dönemlerde satılacağına dair söylentilerle gündeme gelen en eski ve ünlü müzik stream servislerinden SoundCloud‘un satışlarla ilgili söylentileri bir bakıma doğru çıktı nitekim firma geleceğine yatırım yapıp şu sıralar Spotify gibi güçlü rakipler karşısında ezilmemek için fon toplama peşinde.

Bu bağlamda henüz ismi bilinmeyen iki sermaye firması ile görüşmede olan SoundCloud kendi hisselerinden bir kısmını bu iki firmaya satmayı düşünüyormuş. Bloomberg‘in haberine göre bu satış işlemi ile yatırımlarını finanse etmeyi planlayan firma yine de hisse üstünlüğünü elinde tutacak. Yani hala yönetim konusunda son söz sahibi SoundCloud olacak.