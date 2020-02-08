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4 kere servise gidip THH’den para iadesi almak – Sizin Yorumunuz (Furkan Hasoğlu)
Sony Xperia XZ cihazını Evkur üzerinden satın alan Furkan Hasoğlu, telefonda yaşanan çeşitli sorunların yetkili servis olan KVK tarafından çözülememesi sebebiyle Tüketici Hakem Heyeti’nden aldığı para iadesi karar sürecini aktarıyor.
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Yaklaşık bir buçuk yıl süren cihaz sorunları ve çözüm sürecini Furkan’dan dinliyoruz. Merak ettiğiniz soruları bu gönderi altından Furkan’a iletebilirsiniz.
İyi seyilrer…
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Samsung Galaxy S8 – Sizin Yorumunuz (Umut Şahin Önder)
Samsung Galaxy S8 artık neredeyse 3 nesil eski bir telefon konumunda olmasına rağmen performansı ne durumda? Cevabını Umut Şahin Önder veriyor.
1,5 senedir Samsung Galaxy S8 kullanıcısı olan Umut, Ersin’in “Yılan gibi telefon” diyerek döneminin en iyi ve en güzel telefonu olarak lanse ettiği cihaz hakkında artı ve eksi yönleri, bu süreçte yaşanan değişimleri konuşuyorlar.
İyi seyirler…
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Xiaomi Redmi 5 – Sizin Yorumunuz (Berke Korkut)
Xiaomi Redmi 5 kullanıcısı olan Berke Korkut, bir buçuk yıllık geçmiş dönemin orta seviye telefonu hakkındaki güncel deneyimlerini aktarıyor. Bakalım Xiaomi Redmi 5 bir buçuk yıllık kullanım sonrası deneyimlerini anlatıyor.
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K20 Pro’dan Mi 9T Pro’ya geçmek – Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)
Redmi K20 Pro kullanıcısı olan Anılcan Güler, global sürüme geçmek için cihazını Xiaomi Mi 9T Pro modeli ile değiştirmiş. Bu videomuzda da Ersin’in sorularını yanıtlayan Anılcan, hem K20 Pro hem Mi 9T Pro hakkındaki görüşlerini aktarıyor.