Sony Xperia 5, Android 11 güncellemesine nihayet kavuştu!

Japonya merkezli akıllı telefon devi Sony, Xperia 5 kullanıcılarını sevindirecek bir karara imza attı. Sony’nin aldığı karar kapsamında Xperia 5 sahipleri, nihayet telefonlarını Android 11′e yükseltebilecekler. Böylelikle telefonunuz, özellikle güvenlik bakımından kapsamlı bir revizyona uğramış olacak.

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Hatırlatmak gerekirse Sony resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia 1 ve Xperia 5 modellerine Android 11 güncellemesini vereceğini söylemişti. Tarih olarak da Ocak-Şubat 2021’e işaret eden şirket, gerçekten de sözünü tutuyor. Zira bugünden itibaren Android 11 güncellemesi, Sony Xperia 5’e OTA yoluyla nihayet geldi.

Sony Xperia 5 için yayınlanan 58.1.A.1.208 paket ismine sahip 977,8 MB büyüklüğündeki Android 11 güncellemesi, kademeli olarak dağıtıma çıkarıldı. OTA kanalı üzerinden yayınlanan Android 11 güncellemesi, beraberinde birçok geliştirme ve iyileştirmeyle geliyor. Güncelleştirme, sisteme yeni eklenen tek seferli uygulama izinlerinin yanında yerleşik ekran kaydı özelliğini de getiriyor. Bununla beraber Xperia 5’e gelen önemli özelliklere de aşağıdaki listeden erişebilirsiniz:

Android 11 güncellemesiyle Sony Xperia 5 ne yeniliklere sahip olacak?

Tek bir yerde sohbet yönetimi; Farklı uygulamalarda arkadaşlarınız ve ailenizle yapılan önemli görüşmeler kilit ekranında gösterilecektir.

Farklı uygulamalarda arkadaşlarınız ve ailenizle yapılan önemli görüşmeler kilit ekranında gösterilecektir. Konuşma balonları; Herhangi bir mesajlaşma uygulamasından (işlevin uygulama tarafından desteklenmesi koşuluyla) yapılan görüşmeler artık ekrana sabitlenebiliyor. Böylece mesajlar her zaman tüm ekran içeriklerinde gözükecek ve çoklu görev sırasında daha da iyi kullanılacaktır.

Herhangi bir mesajlaşma uygulamasından (işlevin uygulama tarafından desteklenmesi koşuluyla) yapılan görüşmeler artık ekrana sabitlenebiliyor. Böylece mesajlar her zaman tüm ekran içeriklerinde gözükecek ve çoklu görev sırasında daha da iyi kullanılacaktır. Xperia 5 – ekran kaydı; bundan böyle ekranın video biçiminde kaydedilmesi doğrudan Android 11’de desteklenmektedir. Ayrıca ayrı bir uygulama aracılığıyla yapılması da gerekmez.

bundan böyle ekranın video biçiminde kaydedilmesi doğrudan Android 11’de desteklenmektedir. Ayrıca ayrı bir uygulama aracılığıyla yapılması da gerekmez. Tüm akıllı cihazlar için tek bir uygulama; Evdeki ısıtma, aydınlatma veya güvenlik sistemleri gibi akıllı cihazlar, güç düğmesine uzun bir basışla otomatik olarak açılan entegre bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebilecektir.

Evdeki ısıtma, aydınlatma veya güvenlik sistemleri gibi akıllı cihazlar, güç düğmesine uzun bir basışla otomatik olarak açılan entegre bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebilecektir. Ses seçimi; Medya oynatmayı kontrol etmek artık daha kolay. Tek bir düğmeye basarak kulaklık ve hoparlör gibi bağlı ses cihazları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

Medya oynatmayı kontrol etmek artık daha kolay. Tek bir düğmeye basarak kulaklık ve hoparlör gibi bağlı ses cihazları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Xperia 5 – ses kontrolü; İnternet bağlantısı olmadan bile sezgisel sesli komutlar sayesinde uygulamalara daha hızlı ve daha kolay erişim.

İnternet bağlantısı olmadan bile sezgisel sesli komutlar sayesinde uygulamalara daha hızlı ve daha kolay erişim. Sony Xperia 5 – ek güvenlik güncelleştirmeleri; Ek güvenlik ve gizlilik güncellemeleri otomatik olarak ve doğrudan Google Play’den Sony Xperia akıllı telefona gönderilir, böylece en son koruma önlemleri her zaman kurulur.

Güncellemeyi ilk alan Xperia 5 kullanıcılarından biri olmuş olabilirsiniz, bu nedenle güncellemelerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme size geldiyse, hemen Ayarlar > Sistem güncellemesi bölümünden kontrol edebilir ve cihazınızı en son yazılımına yükseltebilirsiniz.