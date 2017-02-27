Sony XA1 ve Xperia XZ Orta Segmente Hareket Getirecek

Sony bugün Mobile World Congress’te XZ Premium dışında üç telefon daha tanıttı ve bu üç telefonun oldukça önemli özellikleri bulunuyor.

XZ Premium ile beraber Sony bugün toplamda 4 yeni telefon tanıttı. Her ne kadar baş köşe XZ Premium’un olsa bile diğer Xperia XZ, XA1 ve XA1 Ultra’nın oldukça dikkat çekici özellikleri bulunuyor.

Xperia XZ tıp XZ Premium gibi 19 megapiksellik Motion Eye kamera sistemine sahip. Yani Xperia XZ’de 960 fps süper yavaş çekim yapabiliyor. Ayrıca Predictive Capture özelliği de bulunuyor. Kamerada kullanılan daha geniş pikseller sayesinde telefonun düşük ışıklı olrtamda çekim performansının da geliştiği açıklandı. XZ’de 4K HDR ekran yer almıyor. Bunun yerine 5.2 inç 1080p ekran yer alıyor. Alışılmışın aksine telefonun arka tarafı cam değil metal. XZ’de Snapdragon 820 işlemci bulunuyor. Telefonun fiyatı açıklanmadı ancak Nisan ayında satışa çıkacak.

XA1 ve XA1 Ultra ise biraz daha orta segmente hitap eden modeller olarak tanıtıldı. İki telefonda da Mediatek Helio P20 işlemci bulunuyor. İki telefonunda ekranı bir köşeden diğer köşeye kadar gidiyor. XA1’in ekranı 5 inç büyüklüğünde 720p. Yani ppi konusunda biraz sınıfta kalıyor diyebiliriz. XA1 Ultra’da ise 6 inç büyüklüğünde 1080p ekran yer alıyor. İki telefonunda arka kamerası 23 megapiksel. XA1’in ön tarafında 8 megapiksel kamera bulunurken XA1 Ultra’nın önünde 16 megapiksel büyüklüğünde optik görüntü sabitleyiciye sahip kamera bulunuyor.