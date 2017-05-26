Sony, Bravia OLED TV ve 4K HDR Televizyonlarını Tanıttı

Sony, Bravia OLED TV ve 4K HDR Televizyonlarını Tanıttı

26 Mayıs, 2017 Diğer 0 yorumlar

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Sony Eurasia, İstanbul’da düzenlediği özel etkinlikle beraber yeni BRAVIA OLED TV ve diğer yeni 4K HDR TV modellerini tanıttı.

Sony’nin Türkiye Genel Müdürü Tatsuo Takahashi ve televizyon ürün müdürü Buket Türkay yeni televizyonların getirdiği yenilikleri anlattı. Yeni BRAVIA OLED TV diğer modellere oranla daha geniş 4K HDR görüntü zenginliğine sahip. X1 Extreme teknolojisi sayesinde OLED panelde üstün resim kalitesi elde ediliyor.

8 Milyondan fazla kendilinden aydınlatmalı pikselleri ile A1E serisi siyah renkleri eşi benzeri görülmemiş şekilde oluşturuyor. X1 Extreme ise yüksek sayıda pikseli keskin bir şekilde kontrol ederek mükemmel 4K HDR deneyimi sunuyor.

BRAVIA OLED TV ile görüntü sistemi ile ses sistemi birleşiyor. Acoustic Surface adı verilen özellik sayesinde bir çok televizyonun aksine ses, televizyon ekranının tamamından geliyor. Bu sayede ortaya dikkati sadece görüntüye çeken ve standsız olarak kullanılabilen bir model ortaya çıkıyor.

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