Sony, Açık Kaynaklı ROM’lara Kapılarını Tamamen Aştı!

Sony, Açık Kaynaklı ROM’lara Kapılarını Tamamen Aştı!

10 Ekim, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Sony’nin amiral gemisi telefonları XZ1 ve XZ1 Compact, Android Oreo temelli her türlü ROM kullanılabilecek.

Sony’nin açık kaynak politikası pek çok kapıyı açıyor. XZ1 ve XZ1 Compact kullanıcıları Android 8.0 Oreo temelli Custom ROM’lardan herhangi birini gönül rahatlığıyla kullanılabilecek. Kısacası Japon firma bootlocker mimarisinin kilidini açık bırakacak. Kısacası XZ1 ailesinin üyeleri Sony’nin kendi arayüzünden faydalanmadan bile isteklerini gerçekleşebilecek.

sonyÜstelik bunları gerçekleştirmek için internetten ek yazılımlar indirmeniz gerekmiyor. Japon teknoloji kendi sitesinde, istediğiniz ROM’u tasarlama ve indirme konusunda yardım sağlıyor. Söz konusu sayfaya bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

Yine de şunu hatırlatmakta fayda görüyoruz: Söz konusu Custom ROM’lar DRM koruması sunmuyor. Bu da gerekli yedeklemeleri, gerekli zamanlarda gerçekleştirmezseniz müzik ve video dosyalarını kaybedebileceğiniz anlamına geliyor.

 

 

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