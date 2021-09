Sonbaharı HUAWEI Petal Search ile Karşılayın!

Global olarak 170’ten fazla ülkede 50’yi aşkın dil seçeneği ile aktif bir şekilde kullanılan ve alışılmışın dışında bir arama deneyimi sunan Huawei Petal Search, Sonbahar için özel olarak tasarladığı alan ile yeni mevsimi kullanıcılarıyla beraber karşılıyor.

Bakmakta fayda var: EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE?| POCO F3 vs POCO X3 Pro vs Galaxy S20 FE vs Reno5

Petal Search, sahip olduğu her kategorideki içerikleri ile kullanıcıların günlük hayatlarında ihtiyaçları olabilecek fonksiyonları sunarak kolaylık sağlarken, Türkiye’deki kullanıcıları için hazırladığı sonbahar mevsimine yönelik özel alan tasarımlarıyla da mevsim geçişi için onlara farklı bir deneyim yaşatıyor. Petal Search içerisinde hazırlanan bu özel alandan kullanıcılar, sonbahar ihtiyaçlarını karşılayabileceği özel alışveriş alanına, ilham verecek görsellere, sonbahar ekinoksu hakkında bilgilere, mevsime özel videolara kolaylıkla ulaşabiliyor.

Güvenli bir arama deneyimi

Gizlilik konusunda AB standartlarında sertifika sahibi olan ve kullanıcı verilerini izlemeyen Petal Search, tercihe göre arama dili ve bölgesi seçebilme, arama geçmişini kapatabilme ve uygunsuz içerikleri filtreleyebilme seçenekleri gibi özellikleriyle de kullanıcılarına güvenli bir arama deneyimi sunuyor. GDPR uyumluluğu konusunda ePrivacy Seal tarafından onaylı arama motoru, kullanıcıları için en yüksek veri gizliliği ve güvenliği standartlarını hedefliyor. Buna ek olarak, daha güvenli bir arama deneyimi için kullanıcı verileri, kullanıcıların kendi bölgesinde saklanıyor.

HUAWEI Türkiye AR-GE Merkezi’nin önemi büyük

Petal Search’ü rakiplerinden ayıran özelliği ise tamamen yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri üzerinde geliştirilmiş olması. Bunun yanı sıra, Petal Search yerelleştirme faaliyetlerine de büyük önem veriyor. Projenin oldukça önemli bir kısmının HUAWEI Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde Türk mühendisler tarafından geliştirilip ekosisteme kazandırıldığını söylemek mümkün.

HUAWEI Türkiye AR-GE Merkezi’nde, Türk mühendislerin katkısıyla özel olarak geliştirilerek kullanıcı hayatını kolaylaştırmayı ve iş birliği gerçekleştirdiği firmaların hedefleri doğrultusunda büyümesine destek olmayı amaçlayan Petal Search, ARGE Merkezi güvencesini arkasına alarak kullanıcılarıyla ve iş ortaklarıyla beraber arama deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca Petal Search, kullanım açısından sadece HUAWEI cihazlar ile sınırlı olmamakla birlikte diğer mobil Android cihazlarda ve gerçekleştirdiği en son güncellemeyle birlikte IOS cihazlarda da kullanılabilir durumda.