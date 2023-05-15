Mayıs ayına gelmemizle beraber 2023 yılında akıllı telefon satışlarının ilk çeyrek raporları da yayınlanmış oldu. Counterpoint Research şirketi birinci çeyrek raporlarını açıkladı. Bu rapora göre ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Akıllı telefon pazarındaki sevkiyatlar, 2012 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk defa bu kadar düşüş gösterdi. Bunun sebebi olarak global olarak yaşanan ekonomik kriz, enflasyon, tüketicilerin yeni teknolojilere fazla ücret ödemek istememesi ve diğer etmenler.

Akıllı telefon düşüşlerinden payını markalarda almış durumda. Başta Samsung, Apple, ve Xiaomi gibi şirketlerin de pazardaki payları ve satışlarında yıldan yıla azalma görülüyor. Öyle ki tüketiciler artık büyük bir yenilik olmadıkça akıllı telefonlarını değiştirmek istemiyor.

Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ülkemizdeki ve dünyadaki devam eden ekonomik problemler akıllı telefon sektörünü, markaları ve tüketicileri nasıl etkileyecek? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Raporlara göz atmak için;

https://www.counterpointresearch.com/europe-smartphone-market-q1-2023/

https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-share/

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