SoftBank, Teknoloji Alanına 880 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

ARM’ı satın almasıyla adından söz ettiren SoftBank’in göz kamaştıran Vision Fund yatırımlarının ardı arkası kesilecek gibi gözükmüyor.

Görünen o ki Japonya merkezli SoftBank, Vision Fund yatırımları ile sadece 100 milyar$ değil şirketin bütün bütçesi olan 880 milyar$’ı bulacak. Şirketin CEO’su Masayoshi Son yaptığı açıklamada her 2 ya da 3 yıllık dönemde Vision Fund yatırımlarını yapacaklarını ve bunun 880 milyar$’a kadar süreceğini belirtti.

Önümüzdeki yıllarda en az 100 milyar$ değerinde üç adet Vision Fund yatırımı yapılacağı resmen açıklandı. Masayoshi Son yaptığı açoıklamada yatırımları çok geniş çaplı tutacaklarını ve yaklaşık olarka 1000 kadar teknoloji firmasına yatırım yapacaklarını duyurdu. Yatırımlar özellikle yapay zeka ve robot teknolojileri geliştiren girişimlere ve şirketlere yapılacak.