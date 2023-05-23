Samsung, şu anda Exynos çipini geri getirme konusuna odaklanmış durumda. Şirket, amiral gemisi cihazlarında Exynos yonga setini yeniden tanıtmayı planlıyor. Raporlara göre, Exynos 2400 işlemcisi Galaxy S24 serisinin belirli modellerinde yer alacak. Samsung, Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra daha ileri adımlar atmayı düşünebilir. Şirket, kendi Snapdragon çiplerini özelleştirmeye başlayabilir. Samsung Foundry, özelleştirilmiş Snapdragon çiplerinin üretiminden sorumlu olacak.

Popüler bir bilgi paylaşım hesabı olan Revegnus (@Tech_Reve)’a göre, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), Snapdragon 8 Gen 4 çipini üretmek için 3nm (N3E) sürecini kullanacak. Diğer yandan Samsung, Galaxy çipleri için Snapdragon 8 Gen 2’nin üretimini üstlenecek. Güney Koreli şirket, Samsung Foundry’nin 3nm GAP (3GAP) sürecini kullanarak çipi oluşturacak.

Bu bilgiler henüz doğrulanmış bilgiler değildir. Ancak doğruysa, Samsung’un çip üretim sürecinde büyük bir adım attığı anlamına gelecektir. Bu durumda, Samsung’un 3nm yonga seti TSMC’nin ürettiğiyle aynı seviyeye gelebilir, özellikle performans ve verimlilik açısından.

Şu anda, bu bilgiler sadece söylentilere dayanmaktadır. Galaxy S25 serisinin piyasaya çıkmasına hala iki yıl var, bu nedenle daha net bilgiler lansmana yaklaşıldıkça ortaya çıkacaktır.

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Eğer bu gerçekleşirse, iki şirketin Snapdragon 8 Gen 4 çipini üretmek zorunda kalacağı anlamına gelir. Benzer bir durum daha önce Apple’ın A9 çipiyle yaşandı. A9 çipi hem Samsung hem de TSMC tarafından üretildi. Samsung çipi 14nm mimarisi üzerine inşa etti, TSMC ise 16nm sürecini kullandı. Samsung’un çipi daha küçük boyutlu olmasına rağmen, TSMC’nin versiyonu güç tüketimi açısından daha verimliydi.

Ayrıca, Snapdragon 8 Gen 4 çipinin Samsung’un kendi Exynos çipiyle Galaxy S25 serisinde bir arada olabileceğini unutmamak önemlidir. Her iki çip de Samsung Foundry’nin 3nm GAP süreciyle üretilebilir, bu nedenle benzer performans seviyeleri sunabilirler. Kesin bir performans farkı olup olmadığı, her iki çipin piyasaya sürülmesinin ardından ortaya çıkacak.