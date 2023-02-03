Xiaomi ülkemizde genellikle akıllı telefonları, kulaklıkları, akıllı saatleri ile tanıdığımız bir firma. Ancak markanın Türkiye’ye getirmediği laptop serisi de bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi, Çin pazarında yeni laptopunu piyasaya sürdü. Gelin Xiaomi Notebook 12.4 özelliklerine yakından bakalım.

Xiaomi Notebook 12.4 Neler Sunuyor?

Xiaomi Notebook 12.4’ün en öne çıkan özelliği Snapdragon 8cx Gen 2 yonga setine sahip olması. Bu yonga setinde 7W TDP, maksimum 3.15 MHz saat hızı, 8 çekirdek + 8 iş parçacığı ve bir Adreno 680 GPU’su bulunuyor. Yonga seti gücünü 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamadan alıyor.

Cihaz ikisi bir arada laptop sınıfına giriyor. Yani Xiaomi Notebook 12.4’ü isterseniz laptop isterseniz tablet olarak kullanabilirsiniz.

Xiaomi Notebook 12.4 ekran tarafında 2.560 x 1.600 piksel çözünürlük sunan IPS LCD ekrana sahip. Bu ekran 500 nite kadar parlaklık sunuyor. Ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bunun yanı sıra dokunmatik girişleri de destekler nitelikte bir ekran kullanılmış. Laptop ön tarafta 5 MP çözünürlükte bir ön kamera ve 13 MP çözünürlükte bir arka kameraya sahip.

Xiaomi akıllı telefonları, akıllı saatleri ve kulaklıkları haricinde birçok ürünü Türkiye’ye getirmiyor. Getirmediği ürünler arasında laptopları ve televizyonları da bulunuyor. Bundan mütevellit cihazın Türkiye pazarında satışa sunulacağını düşünmüyoruz. Ancak Xiaomi bazı laptoplarını Türkiye’deki Xiaomi Store’lara teşhir amaçlı getiriyor. Bir ihtimal Xiaomi Notebook 12.4’ü de teşhirde satılmaz bir şekilde görebiliriz.