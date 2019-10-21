Snapdragon 865 işlemcisinin özellikleri detaylanmaya başlandı!

AMD Ryzen mobil işlemcileri ve onunla beraber gelen Vega grafik birimlerini son dönemde sıkça görür olduk. Şirketin geçtiğimiz yıllarda masaüstü PC’ler için yapmış olduğu Ryzen atağı sonrası, dizüstü bilgisayar modelleri için geliştirilen mobil modeller de ciddi bir gelişim gösterdi. Ayrıca eski dönemde AMD Ryzen işlemcili dizüstü modellerini nadiren görebiliyorken bugün Acer, HP ve Lenovo gibi markaların Ryzen işlemcili laptop modelleri satışta.

AMD Ryzen mobil işlemcileri kendi aralarında nasıl ayrılıyor?

Aynı masaüstü Ryzen işlemcilerinde olduğu gibi mobil modeller de Ryzen 3, Ryzen 5 ve Ryzen 7 olarak sınıflanıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Ryzen 3 ailesi, uygun fiyatlı giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş olan bir seri. Ryzen 5 fiyat performans odaklı yapısıyla öne çıkarken, Ryzen 7 ise dizüstü bilgisayarından en yüksek performansı isteyen kullanıcılar için sıralanıyor.

İşlemcilere gömülü olarak gelen Vega grafik birimleri ise kendi arasında Vega 3, Vega 6, Vega 8, RX Vega 10 ve RX Vega 11 olarak sıralanıyor.

Üretim teknolojisi noktasında şu an işlemciler 12 nm ve 14 nm olarak sınıflanıyor. AMD Ryzen 2000 serisi işlemciler 14 nm üretim süreciyle gelirken, AMD Ryzen 3000 serisi daha yeni ve verimli olan 12 nm üretim teknolojisinden faydalanıyor.

AMD Ryzen 3 mobil işlemci modelleri ve özellikleri

AMD Ryzen 3 modellerine baktığımızda 2 çekirdek/ 4 izlek veya 4 çekirdek/ 4 izlek yapısını sunan farklı modeller görüyoruz. Bu noktada karşımıza çıkan modeller şöyle:

AMD Ryzen 3 2200U – Radeon Vega 3 GPU

AMD Ryzen 3 2300U – Radeon Vega 6 GPU

AMD Ryzen 3 3200U – Radeon Vega 3 GPU

AMD Ryzen 3 3300U – Radeon Vega 6 GPU

Yukarıda sıralamış olduğumuz Ryzen 3 mobil işlemciler uygun fiyat, verimlilik ve taşınabilirlik odaklı. Zaten modellerin sonundaki U takısından da bunu anlayabilmek mümkün. Biraz önce belirttiğimiz gibi bu işlemciler modele göre 2 çekirdek/4 izlek veya 4 çekirdek/4 izlek olarak karşımıza çıkıyor. İşlemcilerin tümü sadece 15 W TDP değerine sahip, bu da oldukça verimli oldukları anlamına geliyor.

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Ryzen 3 modelleriyle birlikte gelen Vega 3 ve Vega 6 GPU‘ları arasındaki temel fark ise çekirdek sayısı. Zira Vega 3 adı gibi üç çekirdekli bir yapıdayken, Vega 6 modelinde altı çekirdekli bir yapı söz konusu. Her iki GPU da 1200 MHz frekans hızında çalışıyor. Ryzen 3 ailesiyle gelen Vega grafik birimi 4K film izleme, basit Photoshop işlemleri ve diğer günlük kullanım için oldukça yeterli.

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Konu oyun olduğunda ise tabii ki AAA türü oyunlar için pek yeterli değiller. Ancak modele göre LoL ve CS:GO gibi e-spor oyunlarını çözünürlük ve grafik kalitesini ayarlayarak oynayabilmek mümkün. Tabii ki eğer sözünü ettiğimiz dizüstü bilgisayarında Ryzen 3 ile beraber harici bir ekran kartı yer alıyorsa, sözünü ettiğimiz oyun performansında artış görülüyor.

AMD Ryzen 5 mobil işlemci modelleri ve özellikleri

Ryzen 5 mobil işlemci ailesi, aynı masaüstü işlemci modellerinde olduğu gibi fiyat performans oranıyla öne çıkıyor. Zira Ryzen 5 mobil işlemcileriyle birlikte uygun fiyat etiketinde yüksek performans sunan Acer Nitro 5 gibi dizüstü bilgisayarları daha önce incelemiştik.

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Ailenin çekirdek yapısına baktığımızda modellere göre 4 çekirdek/8 izlek veya 8 çekirdek/8 izlek yapısında işlemcilerin olduğunu görüyoruz. Güç tüketiminde ise U takılı modellerde yine 15W TDP bulunurken, H takılı ve daha yüksek performans odaklı modellerde 35W TDP yer alıyor. Bu da aslında ailenin, benzer Intel işlemcilere göre yine daha verimli ve fiyat olarak da daha avantajlı bir konumda olduğunu gösteriyor.

AMD Ryzen 5 mobil işlemci modelleri şu şekilde sıralanıyor:

AMD Ryzen 5 2500U – Radeon Vega 8 GPU

AMD Ryzen 5 2600H – Radeon Vega 8 GPU

AMD Ryzen 5 3500U – Radeon Vega 8 GPU

AMD Ryzen 5 3550H – Radeon Vega 8 GPU

Fark edebileceğiniz üzere Ryzen 5 mobil işlemci ailesinde Vega 8 GPU‘su yer alıyor. Sekiz çekirdekli bir yapıda olan bu GPU’nun çalışma frekansı ise 1200 MHz.

AMD Ryzen 7 mobil işlemcileri ve özellikleri

AMD Ryzen mobil işlemcileri arasında en performanslı aile olan Ryzen 7 modelleri, karşımıza 4 çekirdek/8 izlek yapısında çıkıyor. İşlem performansının yanı sıra Ryzen 7 modellerinde yer alan RX Vega 10 ve RX Vega 11 GPU‘larıyla birlikte grafik performansı da bir hayli etkileyici. Zira yapılan testlerde RX Vega 10 GPU‘suyla dahi 1080p Full HD çözünürlük ve normal grafik ayarlarında GTA V‘i 30 FPS‘in üzerinde oynayabilmek mümkün. Bu performansın dahili grafik birimiyle gördüğünü unutmamak gerek.

AMD Ryzen 7 mobil işlemcileri şu şekilde sıralanıyor:

AMD Ryzen 7 2700U – Radeon RX Vega 10 GPU

AMD Ryzen 7 2800H – Radeon RX Vega 11 GPU

AMD Ryzen 7 3700U – Radeon RX Vega 10 GPU

AMD Ryzen 7 3750H – Radeon RX Vega 10 GPU

GPU tarafına Vega 10 modelleri 10 çekirdek bir yapıda karşımıza çıkarken, Vega 11’de ise 11 çekirdek bulunuyor. GPU’ların frekans hızı ise 1300 MHz ila 1400 MHz arasında değişiyor.

AMD Ryzen mobil işlemcileri – Hangi teknolojileri barındırıyorlar?

Radeon Vega grafik birimiyle gelen ikinci jenerasyon AMD Ryzen mobil işlemcileri, taşınabilir cihazlarda ihtiyaç duyulan yüksek performansı vadediyor. Burada çoklu işlem performansı, video kurgulama, 4K film stream etme gibi işlemler öne çıkıyor. Rekabet noktasında ise şirketin belirttiğine göre AMD Ryzen 7 3700U, medya düzenlemeyi Intel Core i7-8550U’dan %29’a kadar daha hızlı yaparken, AMD Ryzen 5 3500U ise web sayfalarını Intel Core i5-8250U’dan %14’e kadar daha hızlı yükleyebiliyor.

Sözünü ettiğimiz mobil işlemciler, 4K çözünürlükle birlikte HDR ve Radeon FreeSync 2 teknolojilerini destekliyor. HDR desteğiyle buna uygun filmleri, kristal netliğinde görüntü kalitesi ve renk kontrastı ile görebiliyorsunuz. FreeSync 2 ise bildiğiniz gibi direkt olarak oyuncuları ilgilendiren bir teknoloji. Bu teknolojiyle birlikte GPU ve ekran arasındaki tazeleme hızı uyumsuzluğu dengelenerek, görüntü yırtılmalarının önüne geçiliyor ve daha akıcı bir görüntü elde ediliyor.

AMD Ryzen mobil işlemcileri pil ömrü konusunda da iddialı. AMD SmartShift teknolojisi, işlemci ve grafikler arasındaki güç alışverişini akıllı bir şekilde dağıtıyor ve böylece performanstan ödün vermeden daha uzun bir pil ömrü sağlıyor. Şirketin 3000 serisi Ryzen mobil işlemcilerle birlikte 10 saate kadar bir pil ömrü sunduğunu belirtelim.