İşlemci
Snapdragon 865 işlemcisinin özellikleri detaylanmaya başlandı!
Snapdragon 865, Qualcomm’un amiral gemisi akıllı cihazlarda üreticilere sunduğu seçeneklerden birisi. Önümüzdeki sene tanıtılacak üst düzey akıllı telefonlarda görmeyi beklediğimiz yonga setinin özellikleri sunulmaya başlandı.
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Bu yıl, Qualcomm’un tanıtmasını beklediğimiz Snapdragon 855 ve 855+ işlemcilerinin tanıtılması bekleniyordu. Birtakım iddialar cihazın farklı bir banda konumlandırılarak Snapdragon 865 olarak adlandırılacağını ifade ediliyordu.
Anonsta, işlemci biriminin Kasım ayında duyurulacağı raporlanıyor. Yani bu ay, duyurudan önceki son ayı işaret ediyor. Çinli şirket, 8848 kod adlı ilk Snapdragon 865’de Titanium M6 5G’yi de dahil ederek kullanıcıların merakına sunacak.
Msm8848, lüks akıllı telefon ve saat üreticilerine oldukça maliyetli rakamlar yaratacağa benziyor. Nanometre bazlı üretimler artık şirketler için oldukça yüksek rakamlar yaratıyor. 7nm sınırını aşmak isteyen üreticiler sınırları zorlamak istiyorlar.
Snapdragon 865, iki varyantı olacak!
Qualcomm’un gelecek yonga setinin iki ayrı versiyona sahip olacak şekilde gelmesi planlanıyor. Birinde LTE internet bağlantı teknolojileri kullanılmak üzere tasarlanırken bir diğeri yeni nesil 5G bağlantıları destekleyecek. Titanium M6 5G’nin ikinci versiyonda olacağı muhtemel olarak görülüyor. Yani 2020 model amiral gemilerinde iki versiyon görmeye alışmamamız gerekiyor. Çünkü üreticiler cihazlarında 5G olan ve olmayan tarzında bir belirleme oluşturacaklar.
Ancak, gelen bilgiler sadece bir duyumdan ibarette olabilir. Çünkü gelen ek detaylar, Titanium 5G teknolojisinin hazır olmadığını ve 2020 yılına kadar da tamamlanamayacağını gösteriyor.
ilk Snapdragon 865’li ilk akıllı cihazda özellik bazlı yaklaşırsak, 6.01 inç AMOLED ekran, 12 GB RAM ve 1TB dahili hafıza gibi çoğu bilgisayarın bile sahip olamayacağı detaylara şahit olduk.
Telefonlar, 64 megapiksel kamera lenslerine sahip olup yazılımsal düzeyde 100 megapiksel seviyelerine çıkan eşsiz bir performans sunabilecekler. Raporlara göre 8848’de gerçek insanlardan ayırt edilemeyen üst düzey yapay gerçeklik donanımı yer alacak. Böylece telefon, makine tabanlı olmayacak adeta size asistanlık hizmeti veren yardımcınız olma görevini üstlenecek. Tüketiciler, gerçek bir insanla iletişime girercesine işlemci vasıtasıyla dürüst cevaplar alabilecekler.
Apple’ın A13 Bionic işlemcisi kadar güçlü mü?
8848’in her ne kadar güçlü donanımı ve yapay zeka teknolojileri bazında üstün olduğunu düşünüyorsakta Apple’ın işlemci mimarisinin eline su dökemeyeceği aşikar. Yeni nesil işlemci gücünü 7nm standartlarını karşılayan yeni bir mimarinden alacak. Maalesef ki, gelen benchmark sızıntıları gösteriyor ki, Snapdragon’un yeni ailesinin, erken sonuçları geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 11 serisinde yer alan A13 işlemcisinden çok daha iyi bir performans sergilemiyor. Yine de bu rakamlar yazılımsal güncellemler ışığında değişebilir.
Eğer rakamlar doğruysa, Qualcomm piyasada oluşan boşluğu dolduramayacak ve Apple A14 serisi donanımlarıyla farkı epeyce açacak. Senelerdir, iç aksam tarafında Amerikalı şirkete yetişemeyen üreticiler bir türlü yazılım-donanım uyumsuzluğunu çözemediler.
Apple’ın satış rakamlar her ne kadar geçtiğimiz senelere nazaran düşüş trendinde olsa da, akıllı cihaz pazarı bu farkı gerek tasarım gerekte kullanıcılara sundukları özelleştirmelerle kapatmaya çalışıyorlar.
Donanım
AMD Ryzen mobil işlemcileri ve Vega grafik birimleri – Neler sunuyorlar?
AMD Ryzen mobil işlemcileri ve onunla beraber gelen Vega grafik birimlerini son dönemde sıkça görür olduk. Şirketin geçtiğimiz yıllarda masaüstü PC’ler için yapmış olduğu Ryzen atağı sonrası, dizüstü bilgisayar modelleri için geliştirilen mobil modeller de ciddi bir gelişim gösterdi. Ayrıca eski dönemde AMD Ryzen işlemcili dizüstü modellerini nadiren görebiliyorken bugün Acer, HP ve Lenovo gibi markaların Ryzen işlemcili laptop modelleri satışta.
AMD Ryzen mobil işlemcileri kendi aralarında nasıl ayrılıyor?
Aynı masaüstü Ryzen işlemcilerinde olduğu gibi mobil modeller de Ryzen 3, Ryzen 5 ve Ryzen 7 olarak sınıflanıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Ryzen 3 ailesi, uygun fiyatlı giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş olan bir seri. Ryzen 5 fiyat performans odaklı yapısıyla öne çıkarken, Ryzen 7 ise dizüstü bilgisayarından en yüksek performansı isteyen kullanıcılar için sıralanıyor.
İşlemcilere gömülü olarak gelen Vega grafik birimleri ise kendi arasında Vega 3, Vega 6, Vega 8, RX Vega 10 ve RX Vega 11 olarak sıralanıyor.
Üretim teknolojisi noktasında şu an işlemciler 12 nm ve 14 nm olarak sınıflanıyor. AMD Ryzen 2000 serisi işlemciler 14 nm üretim süreciyle gelirken, AMD Ryzen 3000 serisi daha yeni ve verimli olan 12 nm üretim teknolojisinden faydalanıyor.
AMD Ryzen 3 mobil işlemci modelleri ve özellikleri
AMD Ryzen 3 modellerine baktığımızda 2 çekirdek/ 4 izlek veya 4 çekirdek/ 4 izlek yapısını sunan farklı modeller görüyoruz. Bu noktada karşımıza çıkan modeller şöyle:
- AMD Ryzen 3 2200U – Radeon Vega 3 GPU
- AMD Ryzen 3 2300U – Radeon Vega 6 GPU
- AMD Ryzen 3 3200U – Radeon Vega 3 GPU
- AMD Ryzen 3 3300U – Radeon Vega 6 GPU
Yukarıda sıralamış olduğumuz Ryzen 3 mobil işlemciler uygun fiyat, verimlilik ve taşınabilirlik odaklı. Zaten modellerin sonundaki U takısından da bunu anlayabilmek mümkün. Biraz önce belirttiğimiz gibi bu işlemciler modele göre 2 çekirdek/4 izlek veya 4 çekirdek/4 izlek olarak karşımıza çıkıyor. İşlemcilerin tümü sadece 15 W TDP değerine sahip, bu da oldukça verimli oldukları anlamına geliyor.
Ryzen 3 modelleriyle birlikte gelen Vega 3 ve Vega 6 GPU‘ları arasındaki temel fark ise çekirdek sayısı. Zira Vega 3 adı gibi üç çekirdekli bir yapıdayken, Vega 6 modelinde altı çekirdekli bir yapı söz konusu. Her iki GPU da 1200 MHz frekans hızında çalışıyor. Ryzen 3 ailesiyle gelen Vega grafik birimi 4K film izleme, basit Photoshop işlemleri ve diğer günlük kullanım için oldukça yeterli.
Konu oyun olduğunda ise tabii ki AAA türü oyunlar için pek yeterli değiller. Ancak modele göre LoL ve CS:GO gibi e-spor oyunlarını çözünürlük ve grafik kalitesini ayarlayarak oynayabilmek mümkün. Tabii ki eğer sözünü ettiğimiz dizüstü bilgisayarında Ryzen 3 ile beraber harici bir ekran kartı yer alıyorsa, sözünü ettiğimiz oyun performansında artış görülüyor.
AMD Ryzen 5 mobil işlemci modelleri ve özellikleri
Ryzen 5 mobil işlemci ailesi, aynı masaüstü işlemci modellerinde olduğu gibi fiyat performans oranıyla öne çıkıyor. Zira Ryzen 5 mobil işlemcileriyle birlikte uygun fiyat etiketinde yüksek performans sunan Acer Nitro 5 gibi dizüstü bilgisayarları daha önce incelemiştik.
Ailenin çekirdek yapısına baktığımızda modellere göre 4 çekirdek/8 izlek veya 8 çekirdek/8 izlek yapısında işlemcilerin olduğunu görüyoruz. Güç tüketiminde ise U takılı modellerde yine 15W TDP bulunurken, H takılı ve daha yüksek performans odaklı modellerde 35W TDP yer alıyor. Bu da aslında ailenin, benzer Intel işlemcilere göre yine daha verimli ve fiyat olarak da daha avantajlı bir konumda olduğunu gösteriyor.
AMD Ryzen 5 mobil işlemci modelleri şu şekilde sıralanıyor:
- AMD Ryzen 5 2500U – Radeon Vega 8 GPU
- AMD Ryzen 5 2600H – Radeon Vega 8 GPU
- AMD Ryzen 5 3500U – Radeon Vega 8 GPU
- AMD Ryzen 5 3550H – Radeon Vega 8 GPU
Fark edebileceğiniz üzere Ryzen 5 mobil işlemci ailesinde Vega 8 GPU‘su yer alıyor. Sekiz çekirdekli bir yapıda olan bu GPU’nun çalışma frekansı ise 1200 MHz.
AMD Ryzen 7 mobil işlemcileri ve özellikleri
AMD Ryzen mobil işlemcileri arasında en performanslı aile olan Ryzen 7 modelleri, karşımıza 4 çekirdek/8 izlek yapısında çıkıyor. İşlem performansının yanı sıra Ryzen 7 modellerinde yer alan RX Vega 10 ve RX Vega 11 GPU‘larıyla birlikte grafik performansı da bir hayli etkileyici. Zira yapılan testlerde RX Vega 10 GPU‘suyla dahi 1080p Full HD çözünürlük ve normal grafik ayarlarında GTA V‘i 30 FPS‘in üzerinde oynayabilmek mümkün. Bu performansın dahili grafik birimiyle gördüğünü unutmamak gerek.
AMD Ryzen 7 mobil işlemcileri şu şekilde sıralanıyor:
- AMD Ryzen 7 2700U – Radeon RX Vega 10 GPU
- AMD Ryzen 7 2800H – Radeon RX Vega 11 GPU
- AMD Ryzen 7 3700U – Radeon RX Vega 10 GPU
- AMD Ryzen 7 3750H – Radeon RX Vega 10 GPU
GPU tarafına Vega 10 modelleri 10 çekirdek bir yapıda karşımıza çıkarken, Vega 11’de ise 11 çekirdek bulunuyor. GPU’ların frekans hızı ise 1300 MHz ila 1400 MHz arasında değişiyor.
AMD Ryzen mobil işlemcileri – Hangi teknolojileri barındırıyorlar?
Radeon Vega grafik birimiyle gelen ikinci jenerasyon AMD Ryzen mobil işlemcileri, taşınabilir cihazlarda ihtiyaç duyulan yüksek performansı vadediyor. Burada çoklu işlem performansı, video kurgulama, 4K film stream etme gibi işlemler öne çıkıyor. Rekabet noktasında ise şirketin belirttiğine göre AMD Ryzen 7 3700U, medya düzenlemeyi Intel Core i7-8550U’dan %29’a kadar daha hızlı yaparken, AMD Ryzen 5 3500U ise web sayfalarını Intel Core i5-8250U’dan %14’e kadar daha hızlı yükleyebiliyor.
Sözünü ettiğimiz mobil işlemciler, 4K çözünürlükle birlikte HDR ve Radeon FreeSync 2 teknolojilerini destekliyor. HDR desteğiyle buna uygun filmleri, kristal netliğinde görüntü kalitesi ve renk kontrastı ile görebiliyorsunuz. FreeSync 2 ise bildiğiniz gibi direkt olarak oyuncuları ilgilendiren bir teknoloji. Bu teknolojiyle birlikte GPU ve ekran arasındaki tazeleme hızı uyumsuzluğu dengelenerek, görüntü yırtılmalarının önüne geçiliyor ve daha akıcı bir görüntü elde ediliyor.
AMD Ryzen mobil işlemcileri pil ömrü konusunda da iddialı. AMD SmartShift teknolojisi, işlemci ve grafikler arasındaki güç alışverişini akıllı bir şekilde dağıtıyor ve böylece performanstan ödün vermeden daha uzun bir pil ömrü sağlıyor. Şirketin 3000 serisi Ryzen mobil işlemcilerle birlikte 10 saate kadar bir pil ömrü sunduğunu belirtelim.
Genel
Huawei’nin 7nm işlemcisi Kirin 990, IFA’da göründü!
Huawei’nin, yeni nesil işlemcisi olan Kirin 990, Berlin’de düzenlenen IFA teknoloji fuarında göz önüne serildi. Mate 30’da yer alacak donanımın görselleri standlarda yerini aldı.
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Kirin 990‘ın IFA’da tanıtılacağıyla ilgili bazı iddalar gelmeye başlamıştı. Fakat Huawei’nın Messe standında yer alan bir görsel iddiaları teyit etmiş oldu. Posterde yer alan bilgilerde, işlemcinin 7nm FinFET Plus teknolojisinden güç olan dünyanın en iyi 5G soketine sahip olduğu belirtiliyor.
“Gelişimi Tekrar Düşün” sloganını kullanan teknoloji devinin bu hamlesiyle, telekominünikasyon alanındaki liderliğini koruması ön görülüyor. Ancak Dün Samsung’un 5G modemle gelmesi beklenen Exynos 980‘i sızdırılmıştı. Huawei’nin ilk olarak Mate 30’da kullanması beklenen işlemcinin 2 hafta içerisinde Çin pazarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Diğer bir iddia ise gelen bilgileri kanıtlar nitelikte. Yeni ürünlerini tanıtmak üzere firmanın eş zamanlı olarak etkinliği Çin’de de yapacağı söyleniyor. Hatta medya kuruluşlarına varolan etkinlik için davetiye bile gönderilmiş. Yer alan bilgilere göre Huawei Ceo’su yeni teknolojileri tanıtmak üzere, basın mensuplarını Çin’de yapılacak olan etkinliğe davet ediyor.
İşin tuhaf tarafı Qualcoom, hali hazırda IFA 2019’da 5G teknolojilerinin yer aldığı bir konferans hazırlamıştı. Fakat duyuru Huawei’den sonra ortaya çıkmıştı.
Umarım, Snapdragon’un 5G modeme sahip yeni nesil işlemcisi beklenen de önce gelir. Teknoloji savaşları sürmeye devam ediyor. İlk olmak için verilen savaşta önceliğin mükemmeli yaratmakta olduğunu firmalara bir kez daha hatırlatmak isteriz.
İşlemci
MediaTek Helio G90 geliyor!
MediaTek Helio G90 mobil işlemcisi paylaşılan bir tanıtım posteriyle ortaya çıktı. İşlemcinin daha çok oyuncu akıllı telefonlarında kullanılması bekleniyor.
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MediaTek Helio G90 tahmini özellikleri
Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden MediaTek‘in şimdiye kadar ürettiği en güçlü işlemci olması beklenen Helio G90‘ın üretim sürecinde Helio P90‘ın mimarisinin temel alındığı tahmin ediliyor. Sekiz çekirdekli Helio P90‘ın yongasında, iki Cortex-A75 çekirdeği (2.2 GHz) ve altı A55 çekirdeği (2.0 GHz) bulunuyordu. Grafik tarafında ise 970 MHz saat hızına çıkabilen PowerVR GM9446 GPU birimine yer verilmişti.
Oyun akıllı telefonlarında kullanılması hedeflenen Helio G90‘ın grafik biriminin çok daha güçlü bir oyun performansı sunması umuluyor. Bu noktada yeni yonganın Kirin işlemcilerinde bir süredir kullanılan Game Turbo özelliğine benzer bir yazılımsal takviye yapılması ya da grafik donanımının tamamen yenilenmesi bekleniyor. Eski GPU, ARM‘ın yeni nesil Mali-G76 ve G77 grafik birimleriyle değiştirilebilir.
Oyun odaklı akıllı telefonların yakaladığı yükseliş trendi mobil işlemci üreticilerini de yeni ve daha güçlü donanımlar üretmeye zorluyor. Geçtiğimiz gün Qualcomm da Snapdragon 855 Plus işlemcisini tanıtmıştı. MediaTek son yıllarda majör akıllı telefon üreticilerinin amiral gemisi düzeyindeki akıllı telefonlarında kendine yer bulamıyordu. Daha çok fiyat-performans odaklı modellerde işlemcileri kullanılan şirketin Helio G90‘la makus talihini değiştirip değiştiremeyeceği merak konusu.