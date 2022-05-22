Qualcomm tarafı, 20 Mayıs tarihinde Android cephesindeki amiral gemilerinde kullanılacak yeni işlemcisi olan Snapdragon 8+ Gen 1’i tanıttı. Önceki nesile kıyasla performans ve güç verimliliği gibi konularda birçok iyileştirmeye sahip olan bu işlemcinin 16 adet Android telefon üreticisi tarafından bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren kullanılacağı doğrulanmıştı. Her ne kadar bu yonga setine sahip cihazlar hakkında kesin bir tanıtım tarihi olmasa da, bazı üreticiler bu işlemciyi kullanacak akıllı telefon modellerini paylaştı!

Bu İşlemciyle Donatılacak İlk Oyuncu Telefonu: ASUS ROG Phone 6!

Telefonlarda kullanılan işlemcilerin performans konusunda önemli atılımlar yapmasıyla beraber popülerleşen mobil oyun sevenleri hedefleyen oyuncu telefonları birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Bu konuda ROG Phone modelleriyle tanınan ASUS, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yeni oyuncu telefonu olan ROG Phone 6’nın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini kullanan ilk oyuncu telefonu olacağını açıkladı!

İlginizi Çekebilir: Asus: PC Pazarı Yıllardır İlk Defa Arzın Talebi Aştığını Görecek!

realme GT Master 2 Explorer Edition da Listeye Dahil Oldu!

Bu listeye dahil olan firmalardan biri de GT Master 2 Explorer Edition ile OPPO’nun çatısı altında faaliyetlerini yürüten realme olacak. Realme’nin kurucusu ve başkanı olan Sky Li’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım, realme GT 2 Master Explorer Edition’ın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon modellerinden biri olacağını gösteriyor.

Önceki model olan ve geçtiğimiz yıl tanıtılan GT Master Explorer Edition, Snapdragon 870 işlemciyle donatılmış ve yalnızca Çin pazarı için satışa sunulmuştu. Her ne kadar Realme GT 2 Master Explorer Edition’ın küresel pazarda satışa sunulacağı yönünde iddialar olsa da, yeni modelin de önceki model gibi yalnızca Çin’e özel olması kuvvetle muhtemel.

Birçok testte Dimensity 9000 ve A15 Bionic gibi üst seviye işlemcilerle yarışır performans sunan bu işlemci, Android dünyasında yeni bir sayfa açabilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm’un yeni işlemcisi Android dünyasında önemli değişimlere kapı açabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Snapdragon 8+ Gen 1 Tanıtıldı: A15 Bionic’in Rakibi Olacak!