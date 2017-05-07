Snapchat Artırılmış Gerçeklik Üzerine Yeni Bir Patent Aldı

Snapchat artırılmış gerçeklik üzerine aldığı patent ile daha az güç kullanarak daha yumuşak ve gerçekçi artırılmış gerçeklik deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Snapchat bu patente göre dev bir görüntü oluşturacak, kullanıcın nereye baktığını belirleyecek ve dijital objeyi güzel görüneceği bir yere yerleştirecek. Patent başvurusu dün yayınlandı ancak başvuru 2015 yılına ait. Teknoloji hem akıllı telefonlarda hem de artırılmış gerçeklik gözlüklerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Teknoloji ilk olarak GPS ve benzeri teknolojiler kullanarak kullanıcının yerini yaklaşık olarak belirliyor. Daha sonra kullanıcının kamerasından gelen görüntüleri eşleştiriyor etraftaki binaların ön cephesi dijital görselin yerleştirilmesi için kullanılabiliyor.

Örneğin bir parktayken uygulamayı açıyorsunuz ve etrafı uygulamaya kamera üzerinden gösteriyorsunuz. Uygulama konumunuzu öğrendikten sonra sizden gelen veriler ile konumunuzdan gelen verileri bir araya getirerek görselleri oluşturuyor. Bu sayede perspektifi ya da derinliği hesaplamaya gerek kalmıyor. Daha sonra ise artırılmış gerçeklik görsellerini yerleştiriyor.