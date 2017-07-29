Silicon Power’ın Mobile C50 Flash Belleği 3 Farklı USB Girişi Destekliyor

Silicon Power’ın yeni flash belleği Mobile C50 daha önce gördüğümüz flash belleklere pek benzemiyor ve bağlanma problemini ortadan kaldırıyor.

Silicon Power’ın yeni flash belleği daha önce gördüğümüz cinsten bir şey değil. Daha önceleri iki tarafında da girişe sahip USB bellekler gördük. Bunlardan bazıları USB Type-A, bazıları USB-Type C destekliyordu. Arada Android telefonlar ile kullanılabilen Micro USB’li ve hatta iki tane Apple’ın Lightning girişli flash bellek bile görmüştük.

Mobile C50 ise ilginç bir şekilde bir çok girişi bir arada veriyor. Tek bir flash belleğin üzerinde USB Type-A, USB Micro-B ve USB Type C girişi bulunuyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bellek suya, toza ve yüksek sıcaklıklara son derece dayanıklı.

Mobile C50 32 GB, 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile satışa çıkacak. Ancak belleğin ne zaman satılacağı ya da ne kadar fiyata sahip olacağı açıklanmadı.