Sevdiğimiz ama kabul görmeyen teknolojiler – Sizden Gelenler #41

Sosyal medyadan bize yönelttiğiniz soruları cevaplandırdığımız Sizden Gelenler serimizin 41. bölümü ile karşınızdayız.

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00:50 Sevdiğiniz ama sektörde benimsenmeyen teknolojiler var mı? Benim için 3D touch ya da Huawei tarafındaki adıyla force touch. Bence gayet işlevsel olabilirdi – Sefer Çınar

02:14 Sorum tüm ekibe: kimler mutfakta aşçı veya kimler restoranda misafir? Varsa spesiyaliniz nedir? Herkese selamlar – Dünya Şengün

07:12 Mi band 4 mü? Honor band 5 mi? Ya da bunların yerine akıllı saat tercih etmek daha doğru bir karar mı olur? – Yasin Demir

09:10 Piyasadaki telefonlarda spesifik olarak en sevdiğiniz iyi ki bu özellik var dediğiniz yönü – Gürkan Erkan

12:05 Mi9t yerine bin lira daha fazla verip prosunu almak mantıklı mı sizce – Harun Sönmez

14:15 elinize fazladan 15 bin TL geçse nasıl degerlendirirdiniz yani çok beğendiğiniz üst düzey tek bir ürün mü alırsınız yoksa farklı farklı bir sürü cihaz mı alırdınız? – Samet Öztürk

17:53 E-sim teknolojisi Türkiye’de ki operatörlere ne zaman gelir ? Ayrıca Apple TV plus üyelik ücretini (Amerika fiyatı 4,99 dolar) nasıl buldunuz. Sizce netflix’e çok zarar verir mi ki özellikle yeni cihaz alımında ücretsiz bir yıl kullanabilecekmişiz. Netflixde fiyat indirimine gider mi ? Ayrıca bu platformda da kendine yer edinir mi Apple TV plus ? – Guray Kırçuvaloğlu

21:03 Huawei bitti diyorlar,yeni gelecek Mate 30’a verilmeyecekmiş google hizmetleri vs. Ben de Mate 20 pro alacaktım,onda sıkıntı olur mu? Androidin yeni güncellemelerini alır mı? Huawei almalı mıyım? Yoksa başka bir cihaz mı önerirsiniz? – Yunus Emre Taman

22:44 Baküden Selamlar @kenginar @akmanersin @aydoganaykanat abiler. Sorum şöyle 3g ve 4g arasında veri kullanımı sarfiyatında fark var mı? mesela 30 dakikalik 720 p bi videoyu ayrı ayrı 3g ve 4g ile izlersek ve ya 30 dakika ayrı ayrı 3g ve 4g ile pubg oynarsak . hangisi daha çok megabite harcar ? – Pazarlama_4p

25:00 Sorum Ersin Abi Ve Yıldıray Abiye Apple Yeni Fiyat Politikasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz Ve Her Zaman Apple Pahalılığından Dem Vuran Ona Göndermeler Yapan Samsungun i 1 çok mSon Yıllarda Fiyat Politakısını Nasıl Değerlendiriyorsunuz? – İsmail.Kurtw

29:15 Merhabalar, üreticilerin telefonu üretip yazılım kısmını tamamen Google’a bırakmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Örnek olarak ben GM 9 pro kullanıyorum ve kamera uygulamasında manuel mod yok en azından bir ızgara açma kapama bile yok. Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim. – Ümit Koç