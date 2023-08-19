Sega, mobil oyun sektöründe önemli bir dönüşümü işaret eden büyük bir adım atmış durumda. Finli geliştirici Rovio ile 776 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Satın alma süreci Nisan ayında başladı ve düzenleyici gerekliliklerin tamamlanması biraz zaman aldı.

Ancak bu sadece Angry Birds ile sınırlı değil. Bu anlaşma aynı zamanda Sega’nın daha az tanınmış oyunlar olan Sugar Blast ve Small Town Murders gibi bir dizi oyunu da içeriyor. Daha da önemlisi, Sega, Rovio’nun mobil oyun geliştirme, yayınlama ve pazarlama konusundaki deneyimini benimsemekte. Bu da Sega’nın zaten köklü Sonic ve Football Manager gibi IP’lerinden yararlanmasını sağlayarak mobil oyunlarda bir tür yeniden doğuş yaşamasına olanak tanıyabilir.

İlginizi Çekebilir: RPCSX PS4 Emulator İstenilen Seviyeye Geldi!

Rovio’nun Angry Birds çılgınlığından daha geniş bir geliştirici portföyüne doğru attığı bu adım, hızla değişen pazarda esnek bir yaklaşımın gerekliliğini vurguluyor. Sega ile bu ortaklık, Angry Birds serisine yeni bir soluk getirebilir ve eski ihtişamının bir kısmını yeniden canlandırabilir. Ayrıca, Angry Birds ve Sonic karakterleri gibi ikonik figürler arasında çapraz franchise işbirliklerinin potansiyelini de beraberinde getirebilir. Örneğin, Angry Birds’ün ikonik mavi kirpi Sonic ile birlikte maceralara atılması gibi bir senaryo düşünülebilir. Gelecek zaman içerisinde neler olacağını görmek heyecan verici olacak.

Nisan ayında CEO Haruki Satomi’nin dile getirdiği vizyon, Sega’nın mobil oyun sektöründeki etkisini genişletmeye yönelik kararlılığını yansıtıyor. Bu, sadece Sega’nın kendi franchise’ı için değil, tüm oyun endüstrisi için bir canlanma anlamına gelebilir. Eski günlerin mobil oyunlarının yeniden canlandırılması veya tamamen yeni bir yönün keşfedilmesi, bu ortaklık aracılığıyla sektöre yeni bir heyecan ve beklenti kazandırıyor.