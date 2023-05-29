14 Mayıs 2023 seçim sürecinde kazanan olmamış ve dün gece 2. tura gitmiştik. Cumhurbaşkanlığı seçimi için birçok hesap kendi destekledikleri aday için doğal olarak paylaşım yapmaya başladı. Ancak bazı Twitter hesapları için bugün soruşturma açıldığı açıklandı. TRT’nin açıklamasına göregöre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar” sebebiyle soruşturma başlatıldı.

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Aktarılan bilgilere göre; Haber Report, DarkWeb Haber, Militer Doktrin, Muhbir (ajansmuhbir) ve Solcu Gazete hesaplarına soruşturma başlatıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu hesaplar haricinde kimliği belirlenemeyenler hakkında da çalışmalarını sürdürüyor.

Konu ile ilgili ilk açıklama DarkWeb Haber’den geldi. DarkWeb haber;

“GÖZALTI KARARI HAKKINDA Hakkımızda karalama kampanyası yapan kuruluşların uzun zamandır hedefinde olduğumuz için doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Gerek FETÖ’ye, gerek PKK’ya, gerek Hizbullah’a karşı duruşumuzdan ve fikirlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Atatürk’ün gösterdiği yolda durmadan yürüyeceğimize TÜRK GENÇLİĞİ olarak ant içeriz. Hakkımızda çıkan haberler şu an için gerçeği yansıtmamaktadır. Yaşanılan olumsuz bir durumda takipçilerimizi konuyla ilgili bilgilendireceğiz. Destek mesajları atan tüm takipçilerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Ekip arkadaşımız göz altına alındı. — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) May 28, 2023