SEC Başkanı Stablecoinler İle İlgili İlginç İfadeler Kullandı!

ABD üst düzey yetkililerinin son dönemlerde yoğun bir şekilde gündeminde olan stablecoinler ile ilgili SEC Başkanı tarafından ilginç açıklamalar geldi.

Washington Post köşe yazarı David Ignatius ile TSİ 19:00’da röportaj yapan SEC Başkanı Gary Gensler, stablecoinler ile ilgili ilginç ifadeler kullandı. Başkanın açıklamalarının ardından lider kripto para birimi Bitcoin düşüş yaşadı. Başkan Gensler, stablecoinler ve kripto paralar ile ilgili şu benzetmeyi yaptı:

“Stablecoinler şu anda kumarhanedeki poker çiplerine benziyor.”

Gensler’in açıklamış olduğu bazı düşünceleri ise şu şekilde:

“Kripto paralar son derece spekülatif varlıklar. Dün fiyatta düşüş yaşandı ancak fiyat yukarı da gidebilir. Bu nedenle spekülatif olduğunu düşünüyorum.” “Satoshi Nakamoto, yeni teknoloji ile finansı bir araya getirmek istedi. Ancak bu regülasyonsuz ilerleyemez.” “Çok sayıda kripto para yatırımcılara zarar verebilir.”

ABD’li yetkililer tarafından inceleme altında olan stablecoinlere yönelik düzenleyici baskılar yoğun şekilde gündemde. Öyle ki senatörler ülkedeki düzenleyici kurumlara bu konuda adım atmaları için baskı yapıyor. SEC, iş ortakları ile beraber ortak çalışmalar yürütüyor ve stablecoinler ile diğer kripto para birimlerine yönelik detaylı şekilde rapor hazırlıyor. Yakın bir zaman içerisinde duyurulması beklenen raporun, bu alana yönelik kapsayıcı düzenlemeler ile ilgili fikir vereceği düşünülüyor.

Pazartesi gününden beri kırmızı rengin hakim olduğu kripto para piyasasında bu hakimiyet devam ediyor. 44 bin dolarlık önemli bir desteği kaybeden lider kripto para birimi Bitcoin yazı sırasında 41,770 dolardan işlem görürken, son 24 saatte %6,75 değer kaybı ile Ethereum da onu takip ediyor. Son zamanlarda önemli yükselişler yaşamış olan Solana (SOL) da %10‘a yakın değer kaybetmiş durumda.