Epic Games, geliştirdiği oyun motoru teknolojisi (Unreal Engine) ile yıllardır dünya video oyun sektörüne yön veren önemli firmalardan biri olarak dikkati çekiyor. Bu ortaklık ve Epic Games’in resmi servis partneri portalında yer almasıyla HAVELSAN, yaptığı iş ve taahhüt ettiği bölgeler özelinde simülasyon projeleri konusunda verdiği hizmetleri prestijli bir platformda tanıtma fırsatını da elde etmiş oldu.

İçindekiler Kapı Malazgirt ile açıldı

Kapı Malazgirt ile açıldı

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ciddi oyunlar alanında yürüttükleri çalışmalar kapsamında Malazgirt Projesi’nin birinci fazını tamamladıklarını ve ikinci faza başlayacaklarını söyledi. Simülatörler ve harp oyunlarında gerçekçi görüntü, dış dünyanın ve oradaki fiziksel etkilerin gerçek gibi sunulmasının önemine işaret eden Nacar, harp sahasını modellemede kullanılacak bir araç haline getirildiğinde ciddi oyunların öneminin daha da arttığını belirtti. Nacar, “Bu ne demek? Derelerden tepelere, köprülerden yollara, ağaçlardan bitkilere, rüzgardan kara, yağmurdan doluya her türlü dış ortamın, bunun platforma etkisinin gerçekmiş gibi modellendiği bir alan.” dedi.

Malazgirt Projesi’yle bu alanda en çok gelişen oyun motoru haline gelen Unreal Engine teknolojisini kullanmaya başladıklarını anlatan Nacar, daha sonra Epic Games ile anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

Nacar, “Bu anlaşma doğrultusunda HAVELSAN, Epic Games şirketinin bölgede en önemli temsilcilerinden bir haline geldi. Epic Games’in bazı satış sonrası hizmetleri, Unreal oyun geliştirme konusunda yetkili temsilci unvanıyla HAVELSAN’la çalışılması gibi işbirliği konularını geliştirdik. Epic Games’in bölgesel temsilcisi olduk.” diye konuştu.

Malazgirt Projesi’ni ikinci aşamayı tamamladıktan sonra açık kaynak olarak kullanıma açacaklarını ve oyun geliştiricilerin hizmetine sunacaklarını bildiren Nacar, şunları kaydetti:

“Açık kaynakta kıymetli değerler üreterek lisanslı hale getirebiliyorsunuz. Mesela ülkemizde kullanılan platformları modellemek. Mesela Atak, Hürkuş, Hürjet, Anka, Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı, MİLGEM, LHD gibi bütün platformları modelleyebiliyorsunuz ve bu modelleri yapay zeka destekli akıllı birimler haline getirebiliyorsunuz. Yani bir oyun motoruyla destekleyerek bunların dış dünya efektleriyle birlikte gerçek ortamda, harp ortamında nasıl bir 3 boyutlu görüntü ürettiğini ve etkileşiminin nasıl olacağını, eğitimdeki faydalarını görebiliyorsunuz. Bu oyun ortamında istediğiniz manevraları ve birtakım harekat senaryolarını oyun gibi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu alanda Türkiye’de birçok oyun firması olduğunu biliyoruz, geniş bir ekosistem var, bu firmaların da artık harcıalem oyunlardan ciddi oyunlara, savaş oyunları gibi alanlara daha fazla yönelerek ülkemizde geliştirilen yerli-milli platformların oyun anlamında da gelişmesini sağlamak istiyoruz.”