Şarkıcı Emrah kendi kripto parasını çıkaracak! Emrahcoin geliyor…

2021 yılı, kripto para birimleri açısından en çeşitli ve bomba gibi yıllardan biri olmaya devam ediyor. Özellikle 2020 yılından itibaren değerlerini ikiden fazla katlayan kripto para birimleri, gelen bazı olumsuz haberlerden dolayı resmen çöküş yaşadı. Mesele şu ki, kripto para birimleri düşmeye devam etse bile, kripto para birimlerine olan ilginin olumsuz tarafı büyümeye devam ediyor. Kripto para piyasası her gün yeni bir isme kucak açıyor. En son isim ise şarkıcı ve oyuncu Emrah oldu. Emrah, Emrahcoin ile piyasaya girecek.

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2018 yılında konser teklifleri için organizatörlerden 30 Bitcoin talep eden ve önemli bir kripto para yatırımcısı olarak bilinen Emrah, kripto para piyasasının popülaritesinin artmasıyla kendi coinini çıkarmaya karar verdi. Yurt dışından yatırım uzmanlarıyla görüşen ve onların rehberliğinde harekete geçen Emrah, şu anda tamamlanması gereken işlemler üzerinde çalışıyor. Emrah, piyasaya sürülecek coin için henüz bir isim belirlemedi, Emcoin veya Emrahcoin’in isimlerinin ortasında gidip geldiği söyleniyor.

Emrah’ın kripto para projesiyle ilgili detayların yakında netleşmesi bekleniyor. Emrahcoin’in madenciliği yapılan gerçek bir kripto para birimi olmayacağı, ancak belirli sayıda piyasaya sürülen coin olacağı açık.

Tepki geldi: Sakın yatırım yapmayın!

Şarkıcı Emrah’ın kendi kripto parasını çıkaracağı haberleri büyük ilgi çekti ve tepki topladı. Bu olayı komik bulanların yanında, asla yatırım yapmayın diye uyarılarda bulunanlar da oldu. Bu isimlerden biri ise ünlü ekonomist Özgür Demirtaş. Demirtaş, Twitter hesabından net bir dille “Asla yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz” ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar şarkıcı türkücüler adına KOİN çıkarılacağı haberleri okuyorum. Böyle şeyelere ASLA ve ASLA yatırım yapmayın. Hakkımı size helal etmem. Paranızı kaybedersiniz. İnsanın bu kişilerin altı boş olan böyle şeyleri çıkaracağına inanası bile gelmiyor. Ama işte… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 22, 2021

Kripto piyasası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece popüler bir durumda. Kripto para kullanımı açısından dünyada ve Avrupa’da ilk sıralarda geliyoruz. Ülkemizin ünlü isimleri de son zamanlarda bu alana yoğun ilgi göstermeye başlamış durumda. Örneğin geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen’in BTC ve ETH yatırımı olduğu ortaya çıkmış, ünlü şarkıcı piyasanın düşüşünden dolayı zarar ettiğini bile söylemişti. NFT sektöründe de benzer bir ilgi yoğunluğu mevcut. Saba Tümer’in kahkahasının NFT şeklinde 90 bin TL’ye satıldığını da hatırlamak gerek.