Twitter’ın Türkiye’deki bazı içerikleri erişime engelleme kararı, Twitter CEO’su Elon Musk ile bazı gazeteciler arasında tartışma başlattı. Elon Musk, Twitter’ı ‘sansür’le suçlayan bir gazeteciye cevaben “Beynin yerinde mi Yglesias?” diye sordu. Musk, Türk hükümetinin kendisinden neler talep ettiğini açıklayabileceğini söyledi.

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye mahkemelerinin erişimi engelleme kararları uyarınca Türkiye’deki bazı tweetlere erişimi kısıtladığını duyurdu. Erişimi engellenen içeriklerin detayları paylaşılmadı.

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Twitter’ın Küresel Hükümet İşleri hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya uygulamasının Türkiye’deki bazı içeriklere, faaliyetlerine Türkiye’de devam edebilmek için mahkeme kararı uyarınca erişimi engellediği vurgulandı.

Bu kararı eleştiren Bloomberg çalışanı Matthew Yglesias, Elon Musk’ı etiketleyerek “Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter’dan muhaliflerini susturmasını istedi ve @elonmusk buna boyun eğdi” dedi.

Musk bu paylaşıma cevaben “Beynin yerinde mi Yglesias? Twitter’ın tamamen kapatılmasını mı yoksa bazı tweetlere erişimin kısıtlanmasını mı istiyorsun?” diye sordu. Başka bir gazeteci de ‘şeffaflık’tan bahsetti.

Musk “Türk hükümetinin bize gönderdiği talepi yayınlayabiliriz, yapacağız” dedi.