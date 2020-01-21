Samsung
Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları kaç para olacak?
Samsung, önümüzdeki ay 11 Şubat’ta gerçekleştireceği Unpacked etkinliğiyle birlikte yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıtacak. Peki, her geçen gün telefon fiyatlarındaki artış gözlemlendiğinde bu sene firma kaç lira bandından bu cihazları piyasaya sürecek?
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Kore devi, her sene olduğu gibi bu sene de yeni akıllı cihazlarını yapacağı devasa etkinlikle göz önüne sunmayı planlıyor. 11 Şubat 2020’de düzenlenmesi beklenen etkinlikte, önceki seneye nazaran birkaç süprizin de bulunması bekleniyor.
Galaxy S20 4G’nin fiyatı, S10’dan ucuz olabilir!
Yeni S ailesinin en temel cihazının spektrum içerisinde S20 olduğunu görüyoruz. S serisi çeşitlenirken, temel cihazın da fiyatının düşürüleceği dedikoduları ortaya çıkmaya başladı. Bilgileri sızdıran Twitter iddiacısı Max Weinbach’a teşekkürlerimizi iletelim. Sayesinde, cihazın Avrupa fiyatının kaç para olduğunu artık biliyoruz. Samsung görünüşe göre, Avrupa piyasasında yeni çocuğunu 800 ile 900 Euro bandından piyasaya sürmeyi planlıyor.
Geçen seneye baktığımız zaman, S10’u reyonlarda 899 Euro olarak görmüştük. Bu bilgiden aldığımız referansla, 99 dolarlık bir indirim hiç de fena olmayacaktır. Keza Türkiye koşullarında 500 TL ve civarına denk geldiğini hatırlatmak gerekirse.
Asıl yarış 5G destekli telefonlar arasında yaşanacak
S20+’ın tabiki 5G modeli de olacak ve pazarda en güçlü rakiplerden biri haline geleceğini düşünüyoruz. Keza Weinbach, telefonun 100 dolarlık hızlı şarj aletiyle satılacağını ve 900 ile 1000 Euro arasında markette yer bulacağını söylüyor.
Henüz, farkında olunmayan bir diğer mevzu, iki cihazın da 6.2 inç’lik Infinity-O display, Exynos 990 işlemci ve üçlü kamera kurumuna sahip olması. Kullanılan kamera sensörleri ise sırasıyla 12 megapiksel ana kamera + 64-megapiksel telefoto + 12 megapiksel ultra geniş açılı sensör konumlandırılmış.
Diğer karakteristik özelliklerde ise, 4.000 mAh batarya kapasitesi, Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan OneUI 2.1 arayüzü ve 1TB’a kadar arttırılabilir hafıza kapasitesine sahip 128GB dahili depolama mevcut.
Samsung Galaxy S20 Ultra’nın fiyatı ismi kadar doğru gözüküyor!
Bu sene itibariyle S serisinde Plus takılı cihazlar haricinde Ultra ismine sahip daha donanımlı cihazlarla karşılaşacağız. S20’nin en güçlü versiyonu hem donanım hem de tasarım itibariyle ana modelden farklılaşacak. Premium sınıftaki Ultra’nın nispeten daha ucuz versiyonu yani 4G desteğine sahip cihaz olmayacak.
Cihazın fiyatının ise, geçtiğimiz sene 5G destekli olarak tanıtılan S10’un fiyatında konumlandırılması bekleniyor. Yani tam olarak, 1.249 Euro’ya bu cihazı satın alabileceksiniz. Hesaptaki bilgiler, bu rakamlarla eşleşeceğini söylüyor ama daha da yüksek fiyatlara ulaşma ihtimali de ortada. Cihaz 6.9 inçlik, tablet sınıfı ekran ve 120 Hz tazeleme oranına sahip AMOLED panele sahip, ayrıca kamera tarafında da 5 sensörün yer aldığını görüyoruz.
Hep birlikte, 11 Şubat’ta cihazları çok daha net biçimde görme şansı elde edeceğiz. Naklen olarak gerçekleşecek etkinlik Samsung’un resmi Youtube hesabı üzerinde yayınlanacak.
Genel
Samsung, Hindistan’da ekran paneli üretecek
Samsung tarafından planlanan Hindistan‘daki ekran paneli üretim tesisi, yeni bir fikir gibi gözükse de üzerinden oldukça uzun zaman geçmiş bir girişimdi. Hindistan Hükumeti‘nden ancak yeşil ışık alabilen Güney Koreli şirket, yatırımlarına Nisan 2020‘de başlayacak.
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Yaklaşık 500 milyon $ büyüklüğünde olacak yatırım, Samsung‘un halihazırdaki en büyük telefon üretim tesisinin de bulunduğu Noida‘ya yapılacak. Hindistan’da açılacak yeni fabrikasında ilk olarak akıllı telefonlar için ekran üreterek işe başlanacak. Daha sonra bunlara ek olarak Samsung ürünlerine ait aksesuar ve yedek parça, televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi ürünlerine de üretim yapacak.
Samsung bu yatırımı ile kendi üretim kapasitesini arttırmak için üçüncü parti üreticilerle olan bağlarını kuvvetlendirmeye çalışacak. Fakat Güney Koreli şirket, ilk olarak yıllık 120 milyon birim üretim kapasitesine sahip olacağı planlanan yeni fabrikasıyla, güncel siparişlerinin teslimat sürecini hızlandıracak.
Ayrıca Güney Koreli şirketin Hindistan‘da açacağı bu yerleşkede batarya üretimine de başlayacağına dair dedikodular da bulunuyor. Fakat henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, 3C sertifika testinde görüntülendi!
Samsung Galaxy Fold Bloom‘un bir isim değişikliğiyle beraber Galaxy Z Flip adıyla geleceğini dün itibariyle öğrenmiştik. Şimdi ise, cihaz için alınan sertifikalar ortaya çıkmaya başladı.
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Samsung, bu seneki katlanabilir cihazının çok daha kullanışlı olması için uğraşıyor. Geçtiğimiz senenin son aylarında rakibi Motorola’nın klasik serilerinden Moto Z’yi tekrar canlandırarak katlanabilir telefon alanında iddialı bir rakibi firmanın karşısına çıkarmıştı.
Bugün gelen haberlere göre, Samsung Çin merkezli sertifikasyon şirketi 3C’den sertifika onaylarını almaya başladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise 15W hızlı şarj kablosunun cihazın içerisine dahil edilmesi oldu.
Sertifikasyon bilgilerinden gördüğümüz üzere cihazın kod adı önceden sızdırılan bilgilerle eşleşiyor. Yani demek o ki, model numarası SM-F700 olarak cihaz tanıtılacak.
Önemli bir not, Samsung Galaxy Z Flip’in teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir gelişme basına yansımş değil. Cihazda, Qualcoımm’un son nesil işlemcisi olacak Snapdragon 855, çift kameralı yapı ve 10 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerasının bulunacağına inanıyoruz.
Bunlardan biraz daha ilginci, iddiaya göre katlanabilir cihazın ekranında Ultra Thin Glass (UTG) adı verilen dünyanın en ince ve bir o kadar da sağlamlık katan teknoloji dahil edilecek. Akıllı telefonu, değerli kılan esas noktayı bu teknoloji oluşturacak.
Cihazın fiyatıyla da ilgili birtakım sızıntılar ortaya çıktı. Verilere göre cihazın fiyatlandırmasının 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.
Bekleyip, göreceğiz. Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde Amerika’dan canlı olarak gerçekleşecek. Etkinlikte, ayrıca firmanın amiral gemi modellerinden Galaxy S20 modeli de tanıtılacak.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch Active 2’ye yeni güncelleme kapıda!
Samsung Galaxy Watch Active 2, geçtiğimiz sene tanıtılan, firmanın son çıkardığı akıllı saat modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın EKG çekme özelliği mevcut olsa da hala Samsung tarafından aktifleştirme çalışmaları sonuçlanmadı.
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Watch Active 2 modeline maalesef ki hala EKG ve fall dedection (düşme tespit) etmek özelliği gelmiş değil. Cihazlara halihazırda gönderilen güncelleme de bu özellikle ilgili değil maalesef.
TizenHelp’e göre gönderilen yazılım güncelleştirmesi Kuzey Kore ve Almanya’daki Active kullanıcılarına gönderilmeye başlandı bile. Yeni yazılımın versiyonu da R820XXU1BTA1 olarak belirlenmiş. İçerisinde bir takım yenilikleri barındıran yükseltme Watch Active 2’ye yeni özellikler kazandıracak.
Yakın zamanda Türkiye’deki kullanıcılara da açılması beklenen yazılımla ilgili Whatsapp’tan mesaj gönderme fonskiyonları geliştirilmiş. Önceki güncelleme de Whatsapp kullanıcılarına saat üzerinden mesaj gönderilebildiği gibi, yeni gelecek iyileştirmelerle beraber fotoğraf ikonuna tıklayarak fotoğraf çekip göndermeniz de mümkün hale gelecek.
Saatin ekranı biraz küçük olduğundan dolayı, fotoğraf görüntüleme işlemleri oldukça zor yapılabiliyor. 40 mm ve 44m versiyonları bulunan saati Samsung Store üzerinden 2000TL seviyesinden başlayarak satın almanız mümkün.