Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları kaç para olacak?

Samsung, önümüzdeki ay 11 Şubat’ta gerçekleştireceği Unpacked etkinliğiyle birlikte yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıtacak. Peki, her geçen gün telefon fiyatlarındaki artış gözlemlendiğinde bu sene firma kaç lira bandından bu cihazları piyasaya sürecek?

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Kore devi, her sene olduğu gibi bu sene de yeni akıllı cihazlarını yapacağı devasa etkinlikle göz önüne sunmayı planlıyor. 11 Şubat 2020’de düzenlenmesi beklenen etkinlikte, önceki seneye nazaran birkaç süprizin de bulunması bekleniyor.

Galaxy S20 4G’nin fiyatı, S10’dan ucuz olabilir!

Yeni S ailesinin en temel cihazının spektrum içerisinde S20 olduğunu görüyoruz. S serisi çeşitlenirken, temel cihazın da fiyatının düşürüleceği dedikoduları ortaya çıkmaya başladı. Bilgileri sızdıran Twitter iddiacısı Max Weinbach’a teşekkürlerimizi iletelim. Sayesinde, cihazın Avrupa fiyatının kaç para olduğunu artık biliyoruz. Samsung görünüşe göre, Avrupa piyasasında yeni çocuğunu 800 ile 900 Euro bandından piyasaya sürmeyi planlıyor.

Geçen seneye baktığımız zaman, S10’u reyonlarda 899 Euro olarak görmüştük. Bu bilgiden aldığımız referansla, 99 dolarlık bir indirim hiç de fena olmayacaktır. Keza Türkiye koşullarında 500 TL ve civarına denk geldiğini hatırlatmak gerekirse.

Asıl yarış 5G destekli telefonlar arasında yaşanacak

S20+’ın tabiki 5G modeli de olacak ve pazarda en güçlü rakiplerden biri haline geleceğini düşünüyoruz. Keza Weinbach, telefonun 100 dolarlık hızlı şarj aletiyle satılacağını ve 900 ile 1000 Euro arasında markette yer bulacağını söylüyor.

Henüz, farkında olunmayan bir diğer mevzu, iki cihazın da 6.2 inç’lik Infinity-O display, Exynos 990 işlemci ve üçlü kamera kurumuna sahip olması. Kullanılan kamera sensörleri ise sırasıyla 12 megapiksel ana kamera + 64-megapiksel telefoto + 12 megapiksel ultra geniş açılı sensör konumlandırılmış.

Diğer karakteristik özelliklerde ise, 4.000 mAh batarya kapasitesi, Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan OneUI 2.1 arayüzü ve 1TB’a kadar arttırılabilir hafıza kapasitesine sahip 128GB dahili depolama mevcut.

Samsung Galaxy S20 Ultra’nın fiyatı ismi kadar doğru gözüküyor!

Bu sene itibariyle S serisinde Plus takılı cihazlar haricinde Ultra ismine sahip daha donanımlı cihazlarla karşılaşacağız. S20’nin en güçlü versiyonu hem donanım hem de tasarım itibariyle ana modelden farklılaşacak. Premium sınıftaki Ultra’nın nispeten daha ucuz versiyonu yani 4G desteğine sahip cihaz olmayacak.

Cihazın fiyatının ise, geçtiğimiz sene 5G destekli olarak tanıtılan S10’un fiyatında konumlandırılması bekleniyor. Yani tam olarak, 1.249 Euro’ya bu cihazı satın alabileceksiniz. Hesaptaki bilgiler, bu rakamlarla eşleşeceğini söylüyor ama daha da yüksek fiyatlara ulaşma ihtimali de ortada. Cihaz 6.9 inçlik, tablet sınıfı ekran ve 120 Hz tazeleme oranına sahip AMOLED panele sahip, ayrıca kamera tarafında da 5 sensörün yer aldığını görüyoruz.

Hep birlikte, 11 Şubat’ta cihazları çok daha net biçimde görme şansı elde edeceğiz. Naklen olarak gerçekleşecek etkinlik Samsung’un resmi Youtube hesabı üzerinde yayınlanacak.