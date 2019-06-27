Samsung yeni katlanabilir telefonu üzerinde çalışıyor!

Samsung ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold‘un çıkış tarihini henüz belirlemedi fakat şirket yeni katlanabilir telefonu üzerindeki çalışmalarına şimdiden başladı.

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Samsung yeni katlanabilir telefonunu ne zaman çıkaracak?

Güney Koreli teknoloji devinin ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold‘un geçtiğimiz nisan ayında büyük bir etkinlikle tanıtılması bekleniyordu. Fakat telefonun inceleme örneklerine ulaşan dünyaca ünlü teknoloji yayıncılarının cihazdaki majör sorunları dile getirmeleri üzerine Galaxy Fold‘un çıkışı belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

The Korea Herald’ın haberine göre şirket, ikinci katlanabilir telefonunu yakında tanıtacak. Galaxy Fold‘da yaşadığı problemlerden ağzı yanan üretici, tasarım tarafında daha risksiz tercihler yapması tahmin ediliyor. Yeni telefonun, Fold‘un aksine tıpkı Huawei‘nin katlanabilir telefonu Mate X gibi dışa doğru katlanan bir yapıda olması bekleniyor. Seri üretimine başlandığı düşünülen telefonun Mate X‘ten önce tanıtılması bekleniyor. Çıkan bu haber şirketin Galaxy Fold‘u piyasaya çıkarmayıp, yola bu yeni telefonla devam edilebileceğini de düşündürüyor.